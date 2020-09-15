غزة ترد على اتفاقي التطبيع بإطلاق الصواريخ على إسرائيل (فيديو)

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن المسعفين عالجوا رجلين من إصابات طفيفة لحقت بهما جراء زجاج متطاير في أسدود وأصيب أربعة آخرون بصدمة.

لكن مواقع عبرية قالت إن 13 شخصا أصيبوا جراء سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة على أسدود، منها إصابة واحدة وصفتها بأنها "متوسطة إلى خطيرة" و4 طفيفة و8 بالهلع، وتم نقل جميع الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

הסלמה בדרום הארץ- זק"א:

בהמשך לאזעקות צבע אדום בגזרת אשדוד,

צוותי מד"א מטפלים במרכז העיר ב-5 נפגעים, 1 בינוני והשאר קל, מפגיעת רסיסים . pic.twitter.com/d6pIAcLfhQ — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 15, 2020

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ اعترض صاروخا من الصاروخين، فيما ذكرت هيئة البث الرسمية أن الصاروخ الآخر سقط في أسدود وتسبب في إصابة اثنين بجروح طفيفة، وتضرر أحد المراكز التجارية.

צבע אדום בדרום-

צפו 🎥-

אזעקות באשדוד. pic.twitter.com/epwZjhUnqT — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 15, 2020

ودوت صفارات الإنذار في مدينتي عسقلان وأسدود، على ساحل البحر المتوسط، أثناء مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيلي في البيت الأبيض.

בזמן שבבית הלבן חוגגים

הסלמה בדרום. מטח של 5 רקטות נורה לעבר ישראל.

3 רקטות יורוטו ע"י כיפת ברזל. השאר נפלו בשטחים פתוחים.

פצוע קל מנפילה באשדוד. pic.twitter.com/PASFfeLxa8 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 15, 2020

وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن "غزة المحاصرة ترد على اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل، عبر إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة".

وأضاف الهندي، الذي كان يشارك في ندوة "افتراضية" لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، أنه "في اللحظة التي تُعلن فيها الوجوه الكالحة لـ (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب، وبعض العرب المنهارين، اتفاق التطبيع، تعلن غزة المحاصرة موقفها (بإطلاق الصواريخ) بأنها لا تقيم الاعتبار لهم".