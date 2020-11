شاهد: حريق ضخم في مجمع تجاري صممته "زها حديد" بوسط بيروت

أضخم الحريقين كان في مرفأ العاصمة المدمر جراء انفجار مروّع قبل أكثر من شهر.

ومنذ الصباح، تداول لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الذهول صوراً ومقاطع فيديو لحريق نشب داخل المبنى المغلق في أسواق وسط بيروت. وسخروا بمرارة من تكرار مشهد النيران المشتعلة وأعمدة الدخان.

A new day with new disaster!! How much more can the lebanese people bare ? The beautiful zaha hadid building is on fire this morning #زها_حديد #وسط_بيروت #بيروت pic.twitter.com/sAyHa6AZF3

