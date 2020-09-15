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سياسة

رغم الرفض التركي.. اتفاق مصري يوناني جديد بشأن شرق المتوسط

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس(يمين) ووزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس(يمين) ووزير الخارجية المصري سامح شكري
15/9/2020

وأعلن البلدان عن ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مع نظيره المصري سامح شكري في أثينا.

وقال دندياس إنه بحث مع نظيره المصري موضوع استكمال "اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة" المبرمة بين البلدين، وإن الجانبين اتفقا بشأن بدء المفاوضات في هذا الخصوص".

وأضاف دندياس أن اتفاقية ترسيم حدود مناطق الصلاحية البحرية المبرمة بين أثينا والقاهرة، "متوافقة مع القانون الدولي وتحترم دول الجوار في المنطقة".

وقال إن "بلاده منفتحة على الحوار دائما لكن من دون تهديد ولا ضغط".

بدوره قال وزير الخارجية المصرية إن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، تم إبرامها "على أساس القانون الدولي".

ولفت إلى تطور العلاقات بين أثينا والقاهرة على أرضية الاحترام المتبادل.

و​​في 6 من أغسطس/آب الماضي، وقعت مصر واليونان اتفاقية التخصيص الجزئي لمنطقة اقتصادية خالصة بين البلدين، شرق البحر المتوسط.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

وقالت الوزارة: "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا".

وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به من قبل أنقرة.

ويتصاعد الخلاف في شرق المتوسط بين كلا من تركيا واليونان، وتدعم دول في الاتحاد الأوربي بينها فرنسا موقف اليونان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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