ترمب: الدول الداعمة للفلسطينيين ستوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل

وذكر ترمب، في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الفلسطينيين أنفسهم "سيلحقون بالركب"، مضيفا أنهم "سينضمون إلى الاتفاقات لأن جميع من يؤيدهم سينضم، وإن لم يفعلوا ذلك فسيتم نسيانهم".

وقال ترمب إن "الفلسطينيين يريدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكنهم لا يقولون ذلك علانية".

وجاءت تصريحات ترمب قبيل ساعات من مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وأعلن ترمب استعداد بلاده لبيع الإمارات مقاتلات "إف 35″، قائلا إنه "ليس هناك مشكلة في بيع مقاتلات إف ـ 35 للإمارات".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء، إن ترمب "التزم سرا للإمارات بإمدادها بمقاتلات وطائرات مسيرة متطورة" في سبيل إتمام اتفاق تطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وتعارض إسرائيل صفقة بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات بذريعة الحاجة إلى الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة.

غير أن الجانب الإماراتي يشير إلى أن اتفاق التطبيع "من المفترض أن يكون قد أزال أي عقبات أمام إتمام هذه الصفقة".

وتضمن واشنطن حصول إسرائيل على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من الدول العربية لتمنحها "التفوق العسكري النوعي" على جيرانها.

ويستضيف ترمب، في وقت لاحق الثلاثاء، وفدين من الإمارات والبحرين بقيادة وزيري خارجية كل منهما، لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، التي يمثلها في المراسم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأعلنت البحرين، الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.