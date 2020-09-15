تركيا تدعو اليونان للحوار "من دون شروط مسبقة"

وأكد الوزير التركي في مقال نشرته صحيفة يونانية بالتزامن مع نشرها مقالا لنظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أنه يتوجب على اليونانيين وحدهم دون غيرهم اختيار الطريق الذي ينبغي سلوكه بخصوص شرقي المتوسط.

وأشار إلى أن "هناك خيارين أمام تركيا واليونان: إما إلحاق الضرر للطرفين أو إيجاد صيغة مربحة للجانبين".

وأوضح تشاوش أوغلو أن منطلق "الجيران الدائمين" يتطلب الاحترام المتبادل لحقوق بعضهما البعض والالتزام بحل جميع المشاكل الخلافات القائمة من خلال الوسائل السلمية والحوار والدبلوماسية المباشرة بدلا من التصعيد، مؤكدا تمسك بلاده بمبادئ الاحترام المتبادل والحلول المنصفة للمشاكل.

وأشار الوزير التركي إلى أن حكومات في دول مثل فرنسا تبنت في الآونة الأخيرة تقاربا مرفوضا مستوحى من ماضيها الاستعماري، وتساءل: "هل نسينا بهذه السرعة أن الحقبة الاستعمارية لم تجلب سوى معاناة كبيرة لكثير من الشعوب؟".

وبين وزير الخارجية التركي أن الأهداف الرئيسية لبلاده في شرق المتوسط واضحة وتتمثل بتحديد الحدود البحرية بشكل عادل ومنصف، وحماية حقوق مناطق الصلاحية البحرية وحماية حقوق القبارصة الأتراك.

وأكد تشاوش أوغلو أن الاتحاد الأوربي لا يملك أية صلاحية في تحديد مناطق الصلاحية البحرية وفرض ذلك على تركيا.

وأضاف أنه "لا يمكنكم قطع وصول تركيا إلى البحار المفتوحة ومناطق الصلاحية البحرية التابعة لها… استنادا إلى جزيرة ميس الصغيرة التي تبعد عن تركيا كيلومترين وعن البر الرئيسي اليوناني 580 كيلومترا. لا يسمح أي قانون أو منطق أو العدالة بتقديم أية حجة عكسية في هذا الشأن".

وأكد الوزير التركي أن بلاده "تتبنى موقفا حازما بخصوص عدم السماح لمحاولات إلحاق الضرر بمصالحها الأساسية"، وتحافظ على وجود قواتها البحرية في المنطقة ليس لأغراض هجومية، إنما للدفاع.

وقال تشاوش أوغلو إن بلاده تنتظر "من اليونان إحياء جميع قنوات الحوار من دون شروط مسبقة مع تركيا. الشروط المسبقة تخلق شروطا مسبقة مضادة، لذلك فهذه (الشروط المسبقة) ليست طريقة جيدة للبحث عن فرص تفاوض بين جارتين".

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميكوتاكيس

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميكوتاكيس إن بلاده مستعدة لبدء مباحثات استكشافية مع تركيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية "في حال اتخذت أنقرة خطوات ملموسة".

وأكد ميكوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الاتحاد الأوربي تشارلز ميشيل في العاصمة أثينا، أن اليونان منفتحة على الحوار، وأن المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقة البحر المتوسط، والأزمة مع تركيا، لا تؤثر على اليونان فقط، بل تهدد أيضا المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية للاتحاد الأوربي.

وفي الأثناء، انتهى الاجتماع الفني بين وفدين عسكريين من تركيا واليونان في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث سبل فض النزاع بين الدولتين.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن من المقرر عقد الاجتماع القادم بين الوفدين في 17 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في 4 من سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد.

وعقد الاجتماع الأول بين وفدي البلدين في 10 من سبتمبر/ أيلول الجاري.