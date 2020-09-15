اكتشف باللحظة الأخيرة: نتنياهو يضطر لطلب "توكيل" لتوقيع اتفاقيتي "التطبيع"

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن نتنياهو "أُجبر على طلب توكيل من وزير الخارجية غابي أشكنازي لتوقيع معاهدات التطبيع".

وأضاف الموقع "المدعي العام، أبلغ نتنياهو في اللحظة الأخيرة، أنه يفتقر إلى السلطة القانونية لتوقيع الاتفاقات، وأنه يجب أن يسعى رسميا للحصول على موافقة وزير الخارجية".

ولفت الموقع إلى أن نتنياهو، أُجبر على الحصول على هذا التوكيل، لأن الحكومة والبرلمان، لم يُصادقا بعد على الاتفاق مع الإمارات والبحرين.

وكان نتنياهو قد استثنى وزير خارجيته، أشكنازي، من رحلته إلى واشنطن، حيث يجري اليوم التوقيع على الاتفاقيات بالبيت الأبيض.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن "أشكنازي وافق على منح التفويض لنتنياهو، بعد أن اطلع على النسخة النهائية للاتفاق، وبعد أن تم التوضيح له أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة والكنيست عليه".

وأشكنازي، قيادي في حزب "أزرق أبيض"، شريك حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، في الائتلاف الحكومي الحالي.

ومن المقرر إجراء مراسم توقيع اتفاقي البحرين والإمارات، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

الدول الداعمة للفلسطينيين ستوقع اتفاقات مع إسرائيل

على صعيد متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن جميع الدول التي تدعم الفلسطينيين بالمال، ستوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أذيعت قبيل ساعات من بدء مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن.

وأضاف: "كل من يدعم الفلسطينيين بالمال سيوقع اتفاقات (تطبيع) مع إسرائيل".

واعتبر ترمب أن الفلسطينيين أنفسهم "سيلحقون بالركب"، مضيفا أنهم "سينضمون إلى الاتفاقات لأن جميع من يؤيدهم سينضم، وإن لم يفعلوا ذلك فسيتم نسيانهم".

وأردف قائلا: "الفلسطينيون يريدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكنهم لا يقولون ذلك علانية".

وفي السياق، أعلن ترامب جاهزية الولايات المتحدة لبيع الإمارات مقاتلات "إف 35".

واعتبر أنه "ليس هناك مشكلة في بيع مقاتلات إف ـ 35 للإمارات".

وتعارض إسرائيل صفقة بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات بذريعة الحاجة إلى الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة.

غير أن الجانب الإماراتي يشير إلى أن اتفاق التطبيع "من المفترض أن يكون قد أزال أي عقبات أمام إتمام هذه الصفقة".

وتضمن واشنطن حصول إسرائيل على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من الدول العربية لتمنحها ما تصفه بـ"التفوق العسكري النوعي" على جيرانها.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.