"ادعم رضوى الشربيني" يجتاح تويتر.. والإفتاء المصرية: الحجاب تكليف إلهي

وكان المجلس الأعلى للإعلام قرر فتح تحقيق عاجل مع المذيعة بسبب ما قال إنه "حديث حول غير المحجبات"، وذلك إثر فيديو دعمت فيه المحجبات وحثتهن على التمسك به.

ووجهت المذيعة الشابة رسالة إلى الراغبات في خلع الحجاب بسبب الضغوط أو المغريات، وحثتهن على التمسك به وذلك خلال برنامجها "هي وبس" الذي تقدمه على إحدى الفضائيات المصرية.

وقالت رضوى "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".

وبعد إحالة المذيعة للتحقيق أكدت دار الإفتاء المصرية على فرضية الحجاب من خلال تدوينة قالت فيها إن "الحجاب تكليف إلهي".

وعبر الكثير من المصريين عن تضامنهم مع المذيعة المصرية، وتصدر وسم (#ادعم_رضوى_الشربيني) موقع تويتر، وقال كثيرون إن من ينتقد الحجاب ويدعو لخلعه لا تتم معاقبته، فلماذا تتم معاقبة من يدافع عنه؟

وتعليقا على دعم رضوى الشربيني للحجاب والمحجبات قال الداعية المصري عبد الله رشدي في تغريدة "كلمات جريئة تستحق الدعم لا اللوم، لكن بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلة على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها".

ونشر مغردون مقطعا آخر لرضوى تعتذر فيه عن حدتها في الدفاع عن المحجبات، وقالت إنها لم تقصد إهانة غير المحجبات، وأبدوا استغرابهم من عدم انتشار هذا المقطع والإصرار على تحويلها للتحقيق رغم اعتذارها.

وقالت "أولا أنا أعتذر جدا أنكم فهمتم ده ولا أحد ف يده أن يُدخل الجنة أو النار غير الله سبحانه وتعالى".

هو الفيديو ده مانتشرش زي أخوه ليه؟ الفرق مابينهم كام يوم يعني :'D pic.twitter.com/0gPNDxdPNl — Yara (@YaraFekri) September 14, 2020

وأكدت رضوى الشربيني أنها "لم تستطع التعبير عن وجهة نظرها"، في التصريح الذي أثار جدلا، وتابعت موضحة أنها "قابلت الكثير من المحجبات خلال تلك الفترة يسألونها عن خلعهن الحجاب كونه مقيدا لهن في الخروج مع أزواجهن، ومن هذا المنطلق، شكرت المحجبات، لكن هذا الشكر انقلب ضدها باتهامها بالإساءة لغير المحجبات".

وأشارت الشربيني إلى أنها "كانت تقصد من وراء تصريحها بأن المحجبة هي التي عملت ما عليها أكثر منها ومن غير المحجبة"، مشددة على أن "هذا ليس له علاقة بأن غير المحجبة امرأة سيئة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها رضوى المحجبات، إذ إنها أبدت أكثر من مرة في حلقات عدة دعمها للمحجبات ودعوتهن إلى التمسك بالحجاب، على الرغم من أن المذيعة غير محجبة.

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أنا مش فاهمة يعني بيحولوها لتحقيق ليه ومين أساسا اللي اشتكى عليها هي مقالتش حاجة غلط المفروض الواحد لو عايز يعمل ذنب أو نفسه ضعفت من حقي أنا كا مسلم انصح أخويا أو أختي وهي مقالتش حاجة غلط وهي مش محجبة كمان فا معرفش إزاي حد اشتكاها للعلم أنا مش محجبة#ادعم_رضوى_الشربيني — Lonely (@NanaHan05637127) September 15, 2020

رضوى الشربيني لما ناصرت المحجبات كانت النتيجة إحالتها للتحقيق لإهانة غير المحجبات

لما القرى السياحية والمطاعم وبعض الشركات كانوا بيرفضوا دخول المحجبات

كانت النتيجة الصمت

احنا مجتمع الشيزوفرنيا#ادعم_رضوى_الشربيني — Elkordy (@O_A_Elkordy) September 15, 2020

انت قلتي ما تعتقيدينه حق وليس لاحد ان يحاسبك على اعتقادك انا مع رضوى الشربيني #ادعم_رضوى_الشربيني — Afaf (@Afaf67678818) September 15, 2020

#ادعم_رضوى_الشربيني

رضوى الشربيني أنتي مثال للشرف والنزاهه..

في زمن كله نفاق وكذب و معاصي ..

كلامك جميل جدا يعبر عن إيمان وثقافه عاليتين

وهي وجهة نظر شخصيه المفترض لايتم سؤالك عنها حتى.. المحجبه أفضل من المتبرجه ونقطة آخر السطر..هذا كلام الله مو من عندنا !؟@RadwaElSherbiny — أثير الحرف 🇸🇦 (@mrfaresb) September 15, 2020