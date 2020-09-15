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سياسة|مصر

"ادعم رضوى الشربيني" يجتاح تويتر.. والإفتاء المصرية: الحجاب تكليف إلهي

المذيعة المصرية رضوى الشربيني أحيلت للتحقيق بدعوى التقليل من شأن غير المحجبات
المذيعة المصرية رضوى الشربيني أحيلت للتحقيق بدعوى التقليل من شأن غير المحجبات
15/9/2020

وكان المجلس الأعلى للإعلام قرر فتح تحقيق عاجل مع المذيعة بسبب ما قال إنه "حديث حول غير المحجبات"، وذلك إثر فيديو دعمت فيه المحجبات وحثتهن على التمسك به.

ووجهت المذيعة الشابة رسالة إلى الراغبات في خلع الحجاب بسبب الضغوط أو المغريات، وحثتهن على التمسك به وذلك خلال برنامجها "هي وبس" الذي تقدمه على إحدى الفضائيات المصرية.

وقالت رضوى "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".

وبعد إحالة المذيعة للتحقيق أكدت دار الإفتاء المصرية على فرضية الحجاب من خلال تدوينة قالت فيها إن "الحجاب تكليف إلهي".

وعبر الكثير من المصريين عن تضامنهم مع المذيعة المصرية، وتصدر وسم (#ادعم_رضوى_الشربيني) موقع تويتر، وقال كثيرون إن من ينتقد الحجاب ويدعو لخلعه لا تتم معاقبته، فلماذا تتم معاقبة من يدافع عنه؟

وتعليقا على دعم رضوى الشربيني للحجاب والمحجبات قال الداعية المصري عبد الله رشدي في تغريدة "كلمات جريئة تستحق الدعم لا اللوم، لكن بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلة على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها".

ونشر مغردون مقطعا آخر لرضوى تعتذر فيه عن حدتها في الدفاع عن المحجبات، وقالت إنها لم تقصد إهانة غير المحجبات، وأبدوا استغرابهم من عدم انتشار هذا المقطع والإصرار على تحويلها للتحقيق رغم اعتذارها.

وقالت "أولا أنا أعتذر جدا أنكم فهمتم ده ولا أحد ف يده أن يُدخل الجنة أو النار غير الله سبحانه وتعالى".

وأكدت رضوى الشربيني أنها "لم تستطع التعبير عن وجهة نظرها"، في التصريح الذي أثار جدلا، وتابعت موضحة أنها "قابلت الكثير من المحجبات خلال تلك الفترة يسألونها عن خلعهن الحجاب كونه مقيدا لهن في الخروج مع أزواجهن، ومن هذا المنطلق، شكرت المحجبات، لكن هذا الشكر انقلب ضدها باتهامها بالإساءة لغير المحجبات".

وأشارت الشربيني إلى أنها "كانت تقصد من وراء تصريحها بأن المحجبة هي التي عملت ما عليها أكثر منها ومن غير المحجبة"، مشددة على أن "هذا ليس له علاقة بأن غير المحجبة امرأة سيئة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها رضوى المحجبات، إذ إنها أبدت أكثر من مرة في حلقات عدة دعمها للمحجبات ودعوتهن إلى التمسك بالحجاب، على الرغم من أن المذيعة غير محجبة.

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مصر: التحقيق مع المذيعة رضوى الشربيني بعد دعمها للنساء المحجبات (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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