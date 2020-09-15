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سياسة|مصر

أحمد حسن وزينب.. فيديو يهدد بسجن يوتيوبر مصري وزوجته لترويع طفلتهما

ظهرت "زينب" وقد لونت وجهها باللون الأسود ثم اقتربت من طفلتها التي دخلت في نوبة صراخ
ظهرت "زينب" وقد لونت وجهها باللون الأسود ثم اقتربت من طفلتها التي دخلت في نوبة صراخ
15/9/2020

وظهرت "زينب" في الفيديو وقد كست وجهها بلون أسود، مما جعل ملامحها مخيفة، ثم اقتربت من طفلتها التي ظهرت عليها علامات الفزع من وجه الأم ودخلت في نوبة صراخ وبكاء وسط ضحك والديها.

وأثار المقطع استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموا الزوجين باستغلال الطفلة وتعريضها للأذى النفسي لمجرد نيل المزيد من المشاهدات على اليوتيوب، وطالب البعض بمنعهما من الظهور وإلغاء قناتهما.

من جانبه قدم مجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغا رسميا للنائب العام يتهم فيه الأبوين بترويع طفلتهما واستغلالها لجني الأرباح، بحسب صحف مصرية.

وقالت سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس، بمداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات، إن ما قام به الأبوان بمثابة "تسميم للوجدان وأمر مخالف ليس فقط ضد ابنتهما ولكن ضد القيم والمبادئ".

وقال مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان "إن ما حدث جريمة عقوبتها في قانون الاتجار بالبشر تصل إلى السجن المؤبد، وغرامتها 500 ألف جنيه (30 ألف دولار تقريبا)".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها "زينب" تخويف ابنتها الرضيعة، فقد تظاهرت في مقطع فيديو آخر، على قناتهما الشهيرة التي تحظى بمئات الآلاف من المشاهدات، بأنها فاقدة للوعي أمام الطفلة التي ظلت تبكي بينما لم يحرك الأب ساكنا.

ويمتلك الثنائي قناة على اليوتيوب يتخطى عدد مشتركيها الـ 5 ملايين مشترك كأحد أكثر القنوات العربية على اليوتيوب من حيث عدد المشتركين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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