أحمد حسن وزينب.. فيديو يهدد بسجن يوتيوبر مصري وزوجته لترويع طفلتهما

وظهرت "زينب" في الفيديو وقد كست وجهها بلون أسود، مما جعل ملامحها مخيفة، ثم اقتربت من طفلتها التي ظهرت عليها علامات الفزع من وجه الأم ودخلت في نوبة صراخ وبكاء وسط ضحك والديها.

وأثار المقطع استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموا الزوجين باستغلال الطفلة وتعريضها للأذى النفسي لمجرد نيل المزيد من المشاهدات على اليوتيوب، وطالب البعض بمنعهما من الظهور وإلغاء قناتهما.

المفروض يتمنعو من الظهور علي السوشيال ميديا خالص وقناتهم تتمسح يمكن يعقلو 🙄 #أحمد_حسن_وزينب https://t.co/Y7WnMZpCRN — RANA (@rana_nouraldin) September 14, 2020

من جانبه قدم مجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغا رسميا للنائب العام يتهم فيه الأبوين بترويع طفلتهما واستغلالها لجني الأرباح، بحسب صحف مصرية.

وقالت سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس، بمداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات، إن ما قام به الأبوان بمثابة "تسميم للوجدان وأمر مخالف ليس فقط ضد ابنتهما ولكن ضد القيم والمبادئ".

وقال مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان "إن ما حدث جريمة عقوبتها في قانون الاتجار بالبشر تصل إلى السجن المؤبد، وغرامتها 500 ألف جنيه (30 ألف دولار تقريبا)".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها "زينب" تخويف ابنتها الرضيعة، فقد تظاهرت في مقطع فيديو آخر، على قناتهما الشهيرة التي تحظى بمئات الآلاف من المشاهدات، بأنها فاقدة للوعي أمام الطفلة التي ظلت تبكي بينما لم يحرك الأب ساكنا.

ويمتلك الثنائي قناة على اليوتيوب يتخطى عدد مشتركيها الـ 5 ملايين مشترك كأحد أكثر القنوات العربية على اليوتيوب من حيث عدد المشتركين.

المشكلة ان أسرار البيوت بقيت ع المشاع بسبب السعي وراء المال من نسب المشاهدة

المفروض المشاهير من الفنانين تبني فكرة ستر البيوت من التيك توك وخلافه#احمد_حسن_وزينب مش بيدمروا طفلتهم بس دول وغيرهم بيدمروا جيل كامل#ستر_البيوت

احموا البيوت وارحمونا من الامعات دول — Mahmoud Farouk El-Khateib (@faroukfnan) September 14, 2020

أحمد حسن وزينب دول لو كانو ف أوروبا ولا بريطانيا مكنوش شافو بنتهم تاني — Ahmed (@A7mdAnwar) September 14, 2020