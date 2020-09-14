واشنطن: حان الوقت لإيجاد حل للخلاف الخليجي

وأضاف بومبيو في افتتاح جلسات الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري في العاصمة الأمريكية واشنطن إن قطر اضطلعت بدور مهم في مساعدة الأفغان من أجل التوصل إلى السلام.

وتابع بومبيو أن قطر تضطلع بدور مهم أيضا في خفض التوتر في سوريا ولبنان.

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن قطر تقف في وجه الحصار بشكل قوي بعد أن طورت علاقتها بالأسرة الدولية.

وقدم الشكر للإدارة الأمريكية لدعمها وساطة الكويت لحل قضية الحصار "على أساس سيادة واستقلال قطر".

وقال وزير الخارجية القطري إن الدوحة تتطلع إلى توسيع علاقتها الاستراتيجية والاستثمارية مع واشنطن في 2021.

وأضاف أن "الحوار الاستراتيجي بين بلدينا يؤكد أوجه التعاون والصداقة بيننا.، مشير إلى أن " التقدم في أفغانستان يعكس مدى تعاوننا المشترك".

واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وقطعت إثرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

وحتى اليوم، لا توجد بوادر لحل الأزمة رغم محاولات الوساطة.

الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري انطلق في العاصمة واشنطن اليوم الإثنين

من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي إن "الشراكة الأمريكية القطرية مهمة جدا وفخور بكوني قد ساهمت في تطوير هذه العلاقات".

وأضاف أنه سيجري توقيع بيان نوايا، اليوم، لإنشاء منتدى الاستثمار، ما يوسع فرص الاستثمار بين البلدين.

ووجه وزير الخزانة الأمريكي الشكر لدولة قطر بسبب جهودها في المساهمة العالمية لمواجهة كورونا.

وقال وزير المالية القطري علي العمادي إن الأنشطة القطرية مع الولايات المتحدة في مجالات الدفاع وغيرها تطورت أكثر منذ عام 2018.

وأضاف أن "علاقتنا مع واشنطن لا تتعلق فقط بالاستثمارات بل بالأهداف المشتركة ومواجهة الإرهاب".

وأثنى وزير التجارة الأمريكي على مرونة قطر في مواجهة التحديات وتوفير المنتجات عقب الحصار الذي فرض عليها.

وقال الوزير إن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير كل المتطلبات لتطوير الأنشطة التجارية مع قطر.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة القطري علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة في نمو مستمر، مضيفا أن 850 شركة أمريكية تعمل الآن في القطاعات الأساسية في قطر.