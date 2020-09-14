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سياسة|تونس

نجا من موت محقق.. لحظة إنقاذ شخص من الغرق في تونس (فيديو)

14/9/2020

وتمكن شباب من إخراج الشخص بصعوبة شديدة من الطابق الأرضي لإحدى البنايات في المدينة، التي تقع شرقي البلاد.

وفور إنقاذه سقط الشاب منهارا من الإعياء، قبل أن يحمله عدة أشخاص لإسعافه.

وأعلنت السلطات المحلية في ولايتي سوسة والمنستير تعليق الدوام بالمؤسسات الحكومية حتى صباح الثلاثاء، إثر تقلبات مناخية قوية وأمطار غزيرة.

ودعت السلطات السكان إلى "توخي الحذر واليقظة" و"عدم المجازفة خاصة في تقاطع الطرقات بالأودية والمنخفضات".

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي التونسيين، إلى "اتباع أقصى درجات اليقظة في ولايات سوسة والمنستير والمهدية".

وتوقع المعهد تسجيل أمطار غزيرة وكميات كبيرة في فترة زمنية قصيرة "يمكن أن تتسبب في سيول من شأنها أن تؤثر على الأنشطة اليومية والاقتصادية".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + خدمة سند
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