مصر.. أهالي الدويقة يقطعون طريقا رئيسيا احتجاجا على هدم بيوتهم (فيديو)

وأظهر مقطع متداول تجمهر المئات من المواطنين وسط الطريق، حيث علت أصواتهم بالهتاف ضد هدم المنازل وضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاسيما هتاف "ارحل يا سيسي".

فما لبثت قوات الأمن المركزي أن تصدت للتظاهرة، وتعدت بالضرب على بعض المواطنين، وتم تفريق التظاهرة بالقوة، بحسب الفيديو.

و نفت وزارة الداخلية قطع أهالي الدويقة لطريق الأوتوستراد، ووقوع المظاهرات ظاهرة من الأساس، وقالت إن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يرجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة بمعرفة الحى لتسجيل بياناتهم، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة، مؤكدة أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وفي سياق متصل نشر مواطن مصري مقطع فيديو على مواقع التواصل يدعو فيه للتصدي لإجراءات هدم المنازل بالقوة مهددا بمقاومة أجهزة الشرطة والمحليات في حال إصرارهم على هدم منزله دون توفير بديل.

وفي المقطع هدد المواطن بإلقاء أسطوانة غاز مشتعلة على قوات الأمن إذا جاءت لهدم منزله، مؤكدا أنه لا جدوى من استغاثة المواطنين بالرئيس السيسي لأنه هو من أمر أجهزته بذلك.

وأوضح المواطن أن هذه دعوة للدفاع عن النفس والأهل والجيران والمساكن التي تؤويهم.

وكانت قد نقلت صحف ومواقع مصرية عن مسؤولين قولهم "إنه يجري إزالة 243 عقارا من المناطق العشوائية المهددة للحياة، ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية".

وتتواصل عمليات إزالة بنايات سكنية في عدة مناطق بمحافظات مصر المختلفة مما أدى إلى تشريد ساكنيها وبقاء الكثير منهم بالشوارع.

وأكد السيسي تمسكه بإزالة كافة البنايات المخالفة حتى لو اقتضى الأمر للاستعانة بالجيش.

وتأتي المظاهرات بينما تتصاعد حملة مطالبة برحيل الرئيس المصري، بعد تصريحات له أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا طلب الشعب منه ذلك.

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