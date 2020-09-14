كورونا.. رقم قياسي جديد للإصابات ولقاح قد يتاح للأمريكيين آخر العام

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم تسجيل 307 آلاف و930 حالة إصابة على مستوى العالم خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرت مساء الأحد.

وهذا الرقم يزيد بحوالي ألف حالة على آخر أعلى رقم قياسي يومي والمسجل قبل أسبوع.

وتم تسجيل أكثر من 28.6 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر العام الماضي.

ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من العدد المعلن رسميا.

وتوفي أكثر من 917 ألف شخص بسبب الفيروس، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وشهد يوم الأحد تسجيل نحو 5500 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

العالم يتسابق لإيجاد لقاح لكورونا (رويترز)

قبل نهاية العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، ألبرت بورلا، إنه من المحتمل أن توفر الولايات المتحدة لقاحا للأمريكيين ضد مرض كوفيد – 19 قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة لهذا السيناريو.

وأضاف بورلا في تصريحات لبرنامج "واجه الأمة" الذي تذيعه شبكة (سي بي إس) الأمريكية إنه "مرتاح تماما" لسلامة اللقاح الذي تطوره الشركة بالشراكة مع "بيونتيك إس إي".

وأشار إلى أن اللقاح قد يكون متاحا للأمريكيين قبل بداية العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد أنه يتم النظر إلى شركة فايزر، ومقرها نيويورك، وشركة بيونتيك الألمانية على أنهما في مقدمة صفوف السباق الهادف لتطوير لقاح، إلى جانب شركتي مودرنا إنك وأسترازينكا.

وقال بورلا إن فايزر وشريكتها لديهما فرصة أكثر من 60% للتعرف على فعالية اللقاح الخاضع للتجربة قبل نهاية الشهر المقبل.