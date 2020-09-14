البث الحي
سياسة

كورونا.. رقم قياسي جديد للإصابات ولقاح قد يتاح للأمريكيين آخر العام

عينات لأحد المتطوعين المشاركين في تجارب إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا
عينات لأحد المتطوعين المشاركين في تجارب إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا
14/9/2020

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم تسجيل 307 آلاف و930 حالة إصابة على مستوى العالم خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرت مساء الأحد.

وهذا الرقم يزيد بحوالي ألف حالة على  آخر أعلى رقم قياسي يومي والمسجل قبل أسبوع.

وتم تسجيل أكثر من 28.6 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر العام الماضي.

ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من العدد المعلن رسميا.

وتوفي أكثر من 917 ألف شخص بسبب الفيروس، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وشهد يوم الأحد تسجيل نحو 5500 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

العالم يتسابق لإيجاد لقاح لكورونا (رويترز)
قبل نهاية العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، ألبرت بورلا، إنه من المحتمل أن توفر الولايات المتحدة لقاحا للأمريكيين ضد مرض كوفيد – 19 قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة لهذا السيناريو.

وأضاف بورلا في تصريحات لبرنامج "واجه الأمة" الذي تذيعه شبكة (سي بي إس) الأمريكية إنه "مرتاح تماما" لسلامة اللقاح الذي تطوره الشركة بالشراكة مع "بيونتيك إس إي".

وأشار إلى أن اللقاح قد يكون متاحا للأمريكيين قبل بداية العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد أنه يتم النظر إلى شركة فايزر، ومقرها نيويورك، وشركة بيونتيك الألمانية على أنهما في مقدمة صفوف السباق الهادف لتطوير لقاح، إلى جانب شركتي مودرنا إنك وأسترازينكا.

وقال بورلا إن فايزر وشريكتها لديهما فرصة أكثر من 60% للتعرف على فعالية اللقاح الخاضع للتجربة قبل نهاية الشهر المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)