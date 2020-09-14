شاهد: لحظة تعرض داعية عربي للطعن أثناء محاضرة بإندونيسيا

ويظهر في الفيديو، الداعية "علي جابر"، وهو يلقي محاضرة أمام المئات من جمهوره، قبل أن يفاجئه أحد الأشخاص بطعنة في ذراعه اليمنى.

وتجمع العشرات من الناس حول الجاني وأوسعوه ضربا. ونقل الداعية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وظهر الداعية بعد ذلك في مقطع فيديو أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وبدت إصابته بسيطة.

وقالت وسائل إعلام إن المهاجم تم تسليمه إلى السلطات الإندونيسية للتحقيق معه ومعرفة الملابسات والأسباب.

ويعرّف الشيخ علي جابر في وسائل الإعلام على أنه داعية يمني تعود أصوله إلى محافظة حضرموت، وهو مولود في المدينة المنورة بالسعودية، وحاصل على الجنسية الإندونيسية، وله جمهور واسع هناك.