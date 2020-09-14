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سياسة|تركيا

شاهد: تركيا تجري اختبارات ناجحة لنظام استهداف المقاتلات

14/9/2020

وأفاد بيان صادر عن الدفاع التركية، أن اختبارات القبول على النظام المذكور، تتواصل بنجاح، وسط استمرار تحليق المقاتلات لاختباره في مختلف الظروف والأماكن.

ويعتبر "أسيلبود – ASELPOD" نظاما كهروضوئيا للاستهداف، والاستطلاع والمراقبة، وهو من إنتاج شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة بالصناعات العسكرية والإلكترونية.

وتم تصميم نظام "أسيلبود" خصيصاً لتركيبها على الطائرات المقاتلة، وهي من الجيل الجديد من حواضن الاستهداف المتطوّرة.

ويساهم نظام الاستهداف الذي تم تصميمه خصيصاً من أجل المقاتلات الحديثة، في خلق تأثير مضاعف لقدرات المقاتلات أثناء ضرب أهدافها.

ويضم نظام الاستهداف "أسيلبود"، كاميرات حرارية للرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء، وأخرى للرؤية النهارية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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