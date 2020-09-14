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سياسة

تطبيع اقتصادي بين أكبر مصرفين في الإمارات وإسرائيل

شعار بنك الإمارات دبي الوطني
شعار بنك الإمارات دبي الوطني
14/9/2020

وقال البيان إن "هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين، تندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل".

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني شاين نيلسون، إن " هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة، إلى جانب تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق التي تمتد فيها أعمالنا".

ووصف مدير عام بنك هبوعليم (العمال) دوف كوتلر، مذكرة التفاهم بأنها "سبق تاريخي لأن البنكين يتطلعان لتعزيز روابط التعاون في أعقاب إقامة علاقات مالية واقتصادية بين الإمارات وإسرائيل".

وقال كوتلر إن "تأسيس علاقات قوية مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل إنجازاً لافتاً سيمكن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات، وبالتالي مع دول أخرى".

وبنك الإمارات دبي الوطني هو أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، وله أنشطة في العديد من الدول بينها السعودية ومصر والبحرين.

ويأتي الاتفاق قبل يوم واحد من التوقيع رسميا، الثلاثاء، على اتفاق تطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، واتفاق مماثل بين البحرين وإسرائيل، في حفل يستضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

ووصل مدير عام بنك هبوعليم دوف كتلر إلى الإمارات الثلاثاء الماضي، على رأس وفد رجال أعمال اسرائيليين، في أول زيارة من نوعها إلى الدولة الخليجية بعد إعلان البلدين توصلهما إلى اتفاق للتطبيع.

وسبق مذكرة بين البنكين اتفاق تعاون في المجال المصرفي بين البلدين وقعه البنك المركزي الإماراتي ومكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في 31 أغسطس/آب.

ومن المقرر أن يزور الإمارات في وقت لاحق هذا الأسبوع وفد مصرفي آخر من بنك لئومي، ثاني أكبر بنك في إسرائيل، لإجراء مباحثات للتعاون مع بنوك إماراتية.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول، قال بنك أبوظبي الأول إنه شرع بنقاشات مع بنكي هبوعليم ولئومي "بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل".

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل عن اتفاق للتطبيع الكامل بينهما، تبعه في 11 سبتمبر/أيلول الجاري إعلان عن اتفاق مماثل بين إسرائيل والبحرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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