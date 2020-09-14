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سياسة

بعد التطبيع.. البحرين وإسرائيل يبحثان "شراكة دفاعية"

ملك البحرين ورئيس وزراء إسرائيل
ملك البحرين ورئيس وزراء إسرائيل
14/9/2020

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، "جرى اتصال هاتفي بين وزير الدفاع عبد الله النعيمي ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس".

وتحدث الوزيران عن "توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي".

وعرض غانتس "استضافة نظيره البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار معا".

وأعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وأعلنت فلسطين، سلطة وفصائل وشعبا رفضها لهذا التطبيع، ووصفته بأنه "طعنة في ظهر قضية الأمة بعد ضربة الإمارات".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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