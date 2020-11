الصراع في ليبيا: توقيف سفينة إماراتية تحمل وقود طائرات لدعم حفتر

يأتي ذلك بعد 4 أيام على توقيف القوات البحرية التابعة لـ"إيريني"، سفينة إماراتية تحمل وقود طائرات لدعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

ورحبت وليامز خلال لقائها مع قائد "إيريني" الأميرال أغوستيني "بالجهود الأخيرة لتطبيق حظر الأسلحة في ليبيا".

كما ذكرت بالتزامات المشاركين في مؤتمر برلين باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحثهم على القيام بمسؤولياتهم.

وأعلنت العملية "إيريني"، الجمعة، توقيف سفينة قادمة من الإمارات تحمل شحنة من وقود الطائرات إلى ليبيا في انتهاك لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

وتم توقيف السفينة الإماراتية في المياه الدولية، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال مدينة درنة الليبية (شرق)، والتي كانت تحمل شحنة وقود للطائرات، يفترض أنها كانت مخصصة لأغراض عسكرية، إذ يعتبر هذا الوقود مادة عسكرية حسب الأمم المتحدة.

A/SRSG Stephanie Williams met today w/ Eunavfor Med IRINI operation commander admiral Agostini & welcomed recent efforts @ enforcing the arms embargo in Libya. She recalled Berlin participants' commitments to respect relevant UNSCRs. & urged them to fulfill their responsibilities pic.twitter.com/o3CBb7S8ac

— UNSMIL (@UNSMILibya) September 14, 2020