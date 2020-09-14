الاحتلال يصدر أمرا بهدم مسجد في القدس المحتلة (فيديو)

وفي وقت سابق الإثنين، ألصقت سلطات الاحتلال أمرا بالهدم، على مسجد "القعقاع بن عمرو"، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ومنحت القائمين عليه فترة 21 يوما، للاعتراض على القرار.

وقالت الوزارة، في بيان: "على المؤسسات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان وحرية العبادة، التحرك للتصدي لقرارات سلطات الاحتلال العنصرية، التي تستهدف كل شيء في مدينة القدس، ولم تسلم من ذلك دور العبادة والمقدسات".

وناشد البيان، المجتمع الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بـ"التحرك لحماية المقدسات الإسلامية ودور العبادة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لحالة من التطهير عبر الاستهداف اليومي للمدينة".

والمسجد المكون من طابقين، أقيم عام 2012، بمساحة 110 أمتار مربعة، ويؤدي مئات الفلسطينيين الصلاة فيه يوميا، وفي العام 2015، أصدرت السلطات الإسرائيلية، أمرا بهدم المسجد، لكنها لم تنفذ القرار.

وصعّدت السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، من عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وخاصة في بلدة سلوان، وخلال السنوات الماضية، استولى مستوطنون، على عشرات المنازل في البلدة.

وتقول منظمة "إلعاد" الاستيطانية الإسرائيلية، إنها تريد تحويل بلدة سلوان، إلى منطقة يهودية تُطلق عليها اسم "مدينة داود".