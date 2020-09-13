وسم "الحل في إيد الشعب" يتصدر.. هدم البيوت يصعّد غضب المصريين ضد السيسي

وتأتي هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

انا اتنازل عن جزر للسعوديه، عن ميه لأثيوبيا، عن غاز لليونان والكيان الصهيوني، لكن اسيب مواطن يبني مُخالف من غير مايشخلل

دا انا انزله الجيش يبيده حسبنا الله ونعم الوكيل #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/QUeP0iL6ci — احمد صابر (@AHMEDALIXYZ) September 12, 2020

وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وتتصدر منذ فترة حملات إلكترونية لثورة شعبية ضد السيسي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي يوم 20 من الشهر الجاري، اعتراضا على سياسات النظام لاسيما في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد حملات إزالة بيوت المواطنين بدعوى مخالفتها قانون البناء.

انا زي ما نزلت يوم الجمعة اللى فاتت و مش لقيت حد في الشارع برضوا هنزل

يوم ٢٠ سبتمبر بس يارب المره دي تبقي رجاله و جدعان و تنزلوا #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/H8acUg0GZF — شاهين (@shaheenactor) September 12, 2020

وقبل أيام، عاد وسم "#ارحل_يا_سيسي" للصدارة من جديد محققًا أعلى التفاعلات على توتير في مصر، إلى جانب وسوم #مش عايزينك" و#نازلين_في_وقت_مفاجئ" وحتى الوسم الأبرز لثورة يناير المجيدة "#الشعب_يريد_اسقاط_النظام"، وكلها تصدرت التفاعل المصري في توقيتات متباينة خلال الأيام الأخيرة.

ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا "#انزل_20_سبتمبر"، و #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر"، و"#مش_عايزينك_يا_سيسي"، و"مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك"، و"اغضب_يا_مصري".

الجنرال كامل الوزير الذي أصدر قرار باعفاء القوات المسلحة والشرطة من دفع تذاكر القطارات، هو نفس الشخص الذي رفض توسل سيدة مصرية بان يمنحها اشتراك لمرافقة ابنها المصاب بالتواحد للطبيب لان ليس معاه 5 جنيهات ثمن التذكرة، قالها معكيش متركبيش!!

نظام قاتل فاشي #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/ZlQJFAYID1 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) September 13, 2020

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

على وقع أزمة الهدم وقانون التصالح.. وسم #الحل_في_إيد_الشعب يتصدر تويتر.. برأيك ما هو المخرج من هذه الأزمة؟ pic.twitter.com/Dzz8hok53B — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 12, 2020

وكان محمد علي قد أعلن في يوم 26 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد يوم من إفشال مظاهرات كان قد دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.

لكن مقاول الجيش السابق، عاود الظهور من جديد في أواخر مايو/آيار، مع تفشي فيروس كورونا معلنًا تضامنه مع أطباء مصر ومطالبهم المشروعة، ومؤكدا استمراره في معارضة السيسي وحث المصريين على الثورة عليه.

وتعد مصر من أكثر البلاد تضررًا على مستوى العالم فيما يخص الكوادر الطبية خلال أزمة كورونا، وفقد العشرات منهم حياتهم بين قوانين العمل وعدم توافر الإمكانيات لمواجهة الوباء.

وفي لقاء متلفز على الجزيرة مباشر مساء أمس السبت، كشف محمد علي عن خبايا جديدة تتعلق بقصور السيسي ومشروعاته التي تكلفت المليارات مقابل هدم بيوت المواطنين وتردي أحوالهم الاقتصادية والمعيشية، وتوقعاته لحراك 20 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الجيش سيساند الشعب في الميدان.

https://twitter.com/Bebo17063633/status/1304936325930418176?ref_src=twsrc%5Etfw

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.

منظر الدبابات والعساكر فوقيها ساجدين لله والشعب حواليهم ايد واحدة ضد الظالم

المنظر ده كفيل يدبحهم من جوا وبيجبلهم رعب، #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/CDCIwsSn6y — 🌺❤Dr. تورغوت آلب ⛏️ (@Dr88649374) September 12, 2020

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فرصتك الاخيرة يتبقي راجل وتتحمل المسئولية لا تبقي مذلول وقاعد في بيتكوو تحرق في دمك – _الاختيار ليك #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/2RJZ1ofRlM — Eslam Mohamed (@Eslam700Mohamed) September 13, 2020

النهاردة وانا عند الحلاق امين شرطة صاحب الحلاق سأله هتعملوا ايه يوم ٢٠ عملت مش واخد بالي وسمعت الحوار قاله خلي الناس بس تنزل ويملوا الشوارع وقتها احنا مش هنحاسب علي المشاريب لوحدنا زي كل مره الي خرب البلد يحاسب الحلاق قاله وده كلامك قاله ده قرار الداخلية #الحل_في_ايد_الشعب — ابو هيبه (@wald73_m) September 12, 2020

مايه ولا كهرباء ولا الغاز يا ابني ؟

لا احنا جايين نهد البيت ي حجه#الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/2EJo2ihdbm — المجهول (@remonremon11) September 12, 2020

السيسي جيء به لإضعاف مصر وتحويلها الى بلد متخلف غارق في الأزمات حتى لا تقوم لها قائمة أبدا !

نهضة مصر يعني قوة إقليمية قوية تجعلها صاحبة الكلمة ٱلأخيرة في المنطقة وهذا غير مسموح به !#الحل_في_ايد_الشعب

ايدي كوهين : السيسي صهيوني أكثر مني 👇 pic.twitter.com/XzbRXyaZ7F — Issam Amazigh (@Amaz_issam) September 13, 2020

إن سألك أحدٌ عن العدالة والإنسانية

قل لهم "مات عُمر"#الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/Oym5odHrwf — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 13, 2020

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد #الحل_في_ايد_الشعب #ارحل_يا_سيسي #الشعب_يريد_إسقاط_النظام #ارحل_مش_عايزينك_ياسيسي — وجدي غنيم (@WagdiGhoneim) September 12, 2020