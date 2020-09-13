وزير الدفاع التركي يتحدث عن دعم تأسيس جيش نظامي في ليبيا.. ماذا قال؟

وأوضح في مقابلة مع الأناضول، الأحد، تطرق فيها الوزير أكار إلى الملف الليبي أن بعض الدول تتخذ حلفاءها في ليبيا بناء على مصالحها السياسية، مخاطبا الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وغيرها من الدول المعنية، بقوله: "نتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا المماثلة للتي ارتكبت اعتبارا من عام 2011 في سوريا".

وأردف أكار: "نتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا (من عدة أطراف) والمماثلة لتلك التي ارتُكبت في سوريا منذ 2011".

وأوضح وزير الدفاع التركي أن "الكثير من البلدان والمؤسسات تلتزم الصمت إزاء اعتداءات (الجنرال الانقلابي خليفة) حفتر ومليشياته في ليبيا".

وأضاف أكار: "ندعم إخواننا الليبيين من أجل تحقيق وحدة بلادهم ونساعدهم في تأسيس جيشهم النظامي الضروري لحفظ أمنهم"، نافيا نية بلاده بإقامة قاعدة عسكرية لها في ليبيا.

وأشار إلى أنه تم العثور على أكثر من 20 قبرا جماعيا في مدينة ترهونة الليبية، بعد انسحاب مليشيات حفتر منها.

ولفت إلى أن الإمارات وفرنسا ومرتزقة فاغنر الروسية، هي من تدعم ميليشيات حفتر.

وشدّد أكار في ختام حديثه، على أن القوات المسلحة التركية تكافح ليل نهار من أجل سلامة وأمن الشعب التركي، وصون حقوقه ومصالحه.

وأوضح أن تركيا ترجح حل المشاكل عن طريق الحوار والمحادثات، وأن هذا الخيار لا يعد سمة ضعف لتركيا.