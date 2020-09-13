البث الحي
سياسة

وزير الدفاع التركي يتحدث عن دعم تأسيس جيش نظامي في ليبيا.. ماذا قال؟

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
13/9/2020

وأوضح في مقابلة مع الأناضول، الأحد، تطرق فيها الوزير أكار إلى الملف الليبي أن بعض الدول تتخذ حلفاءها في ليبيا بناء على مصالحها السياسية، مخاطبا الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وغيرها من الدول المعنية، بقوله: "نتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا المماثلة للتي ارتكبت اعتبارا من عام 2011 في سوريا".

وأردف أكار: "نتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا (من عدة أطراف) والمماثلة لتلك التي ارتُكبت في سوريا منذ 2011".

وأوضح وزير الدفاع التركي أن "الكثير من البلدان والمؤسسات تلتزم الصمت إزاء اعتداءات (الجنرال الانقلابي خليفة) حفتر ومليشياته في ليبيا".

وأضاف أكار: "ندعم إخواننا الليبيين من أجل تحقيق وحدة بلادهم ونساعدهم في تأسيس جيشهم النظامي الضروري لحفظ أمنهم"، نافيا نية بلاده بإقامة قاعدة عسكرية لها في ليبيا.

وأشار إلى أنه تم العثور على أكثر من 20 قبرا جماعيا في مدينة ترهونة الليبية، بعد انسحاب مليشيات حفتر منها.

ولفت إلى أن الإمارات وفرنسا ومرتزقة فاغنر الروسية، هي من تدعم ميليشيات حفتر.

وشدّد أكار في ختام حديثه، على أن القوات المسلحة التركية تكافح ليل نهار من أجل سلامة وأمن الشعب التركي، وصون حقوقه ومصالحه.

وأوضح أن تركيا ترجح حل المشاكل عن طريق الحوار والمحادثات، وأن هذا الخيار لا يعد سمة ضعف لتركيا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)