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سياسة|مصر

مصر: شقيق أحد المحكومين بالمؤبد يصف القضاء بالظالم ويبكي قهرا (فيديو)

أسامة عيد
أسامة عيد
13/9/2020

وانهار الشاب "أسامة" شقيق عبدالرحمن عيد المعتقل منذ 7 سنوات ببورسعيد باكيا في فيديو نشره على صفحته على فيسبوك بعد تأكيد الحكم على شقيقه بالمؤبد في القضية المعروفة بـ "أحداث عنف بقسم بورسعيد"، مؤكدا براءته وتلفيق التهم له.

وعبر أسامة عن صدمته من الحكم على الرغم من عدم انتماء شقيقه لجماعة الإخوان وعدم وجود أي دليل على تورطه في أي أعمال عنف.

واشتكى أسامة من قسوة الحكم على شقيقه في القضية، كما طالب بإعادة النظر فيها من السلطات المصرية، وعدد أسامة الإهانات التي تعرضوا لها خلال سبع سنوات من أجل زيارة شقيقه في المعتقل والتي تحملوها في انتظار خروجه.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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