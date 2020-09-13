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سياسة|مصر

مصر: التحقيق مع المذيعة رضوى الشربيني بعد دعمها للنساء المحجبات (فيديو)

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
13/9/2020

ووجهت المذيعة الشابة رسالة إلى الراغبات في خلع الحجاب بسبب الضغوط أو المغريات، بالتمسك به وذلك خلال برنامجها "هي وبس" الذي تقدمه على إحدى القنوات المصرية.

فيديو رضوى الشربيني الذي تسبب في إحالتها للتحقيق

وكثيرا ما تثير رضوى الشربيني الجدل على المواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقتها في معالجة العلاقات الاجتماعية والأسرية، والتي تتسبب في هجوم بعض الرجال والنساء أيضا عليها.

وقالت رضوى: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني: "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".

وقال المجلس الأعلى للإعلام في مصر (هيئة رسمية) إنه سيفتح تحقيقا في شكاوى تلقاها بشأن ما صرحت به المذيعة حول "غير المحجبات".

وحذفت القناة المقطع من على حساباتها من على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن نشطاء سارعوا إلى إعادة نشره.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها رضوى المحجبات، إذ إنها أبدت أكثر من مرة في حلقات عدة دعمها للمحجبات ودعوتهن إلى التمسك بالحجاب، على الرغم من أن المذيعة غير محجبة.

جزء من حلقة في مارس 2019 تتحدث فيها رضوى عن الحجاب

https://twitter.com/chamsdo02519456/status/1304521355170320385?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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