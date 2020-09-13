كورونا.. استئناف تجارب لقاح أكسفورد بعد توقف مؤقت بسبب مرض أحد المتطوعين

والثلاثاء الماضي، قالت شركة أسترازينيكا إن "التجارب توقفت مؤقتا للتحقيق فيما إذا كان الأثر الجانبي المبلغ عنه مرتبطا باللقاح".

وقالت جامعة أكسفورد، في بيان، إنه "من المتوقع أن يصاب بعض المشاركين بتوعك في تجارب كبيرة مثل هذه"، مؤكدة أن "الوضع آمن للاستمرار في التجارب"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضافت أن الدراسات يمكن أن تستأنف الآن، باتباع توصيات لجنة مراجعة السلامة المستقلة، والهيئة التنظيمية في بريطانيا.

ولم تكشف "أكسفورد" عن معلومات حول اعتلال المريض لأسباب تتعلق بالسرية، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن متطوعا، في تجربة بريطانيا، قد تم تشخيص إصابته بالتهاب النخاع الشوكي المستعرض، ويمكن أن يكون ذلك بسبب العدوى الفيروسية.

وبهذا الخصوص، قال كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس، في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت، الأربعاء الماضي، إن ما حدث في تجربة "أكسفورد" لم يكن أمرا غير عادي.

وكانت الآمال كبيرة في أن يكون اللقاح الأول من نوعه الذي يطرح في السوق، بعد نجاح اختبارات المرحلتين الأولى والثانية.

وشارك في انتقال الاختبارات إلى المرحلة الثالثة، خلال الأسابيع الأخيرة، حوالي 30 ألف شخص في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وغالبا ما تشمل تجارب المرحلة الثالثة على اللقاحات آلاف المشاركين، ويمكن أن تستمر لعدة سنوات.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إنه يتم اختبار قرابة 180 لقاحا محتملا، في جميع أنحاء العالم، لكن لم يكمل أي منها التجارب السريرية.