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شاهد: "ما خفي أعظم" يكشف دور قاعدة برنيس البحرية المصرية في حصار المقاومة بغزة

"ما خفي أعظم" يكشف خفايا التحالف لحصار المقاومة في غزة وقطع خطوط إمدادها
"ما خفي أعظم" يكشف خفايا التحالف لحصار المقاومة في غزة وقطع خطوط إمدادها
13/9/2020

وحصل التحقيق على معلومات حصرية تفيد بأن "قاعدة برنيس البحرية المصرية" التي افتتحت على البحر الأحمر في شهر يناير/ كانون أول الماضي بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أقيمت بالتنسيق مع إسرائيل، وكان من بين أهدافها قطع أي إمداد عن المقاومة في غزة.

وعرض التحقيق صورا ومعلومات تم الكشف عنها للمرة الأولى عن جهود المقاومة الفلسطينية في تطوير تصنيعها العسكري الذاتي رغم تشديد الحصار عليها.

كما كشف التحقيق للمرة الأولى أيضا عن عثور – كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- على مئات القذائف كانت على متن سفينتين حربيتين بريطانيتين غارقتين قبالة ساحل غزة وقيام الكتائب بإعادة تصنيع هذه القذائف ضمن صواريخها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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