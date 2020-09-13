حملة عالمية لمقاطعة نتفليكس بعد فيلم تضمن إيحاءات جنسية لأطفال

وتصدر وسم #CancelNetflix (ويعني إلغاء نتفليكس)، موقع تويتر عالميًا ساعات عدة يوم الخميس الماضي، مع استمرار التفاعل عليه إلى الآن، إلى جانب وسم #قاطعوا_نتفلكس.

I called and I was connected within 2 minutes to a live person named Mark who was patient & courteous, he heard my complaint and my disappointment in Netflix, I told Mark that I really enjoyed Netflix but I am going to quickly cancel if they don’t drop this movie. — Ken Taylor (@KenTaylorCincy) September 10, 2020

وعبر المغردون عن غضبهم من المحتوى الذي تعرضه "نتفليكس"، واتهموها بالتشجيع على الاعتداء الجنسي على الأطفال، ووصفوا محتوى الفيلم بأنه شاذ ومنحرف وصادم. وشارك الآلاف صورا توضح أنهم قاموا بإلغاء اشتراكهم في الموقع.

ويتناول فيلم "مينيون"، الذي نال جائزة أفضل إخراج في مهرجان "سندانس"، قصة فتاة باريسية في الحادية عشرة، تُدعى إيمي، تحاول التوفيق بين مبادئ التربية الصارمة في عائلتها السنغالية، ومستلزمات مواكبة هيمنة المظاهر وشبكات التواصل الاجتماعي على أبناء جيلها والأطفال الذين في عمرها.

وتلتحق إيمي بفرقة رقص تضمّها إلى ثلاث فتيات صغيرات أخريات من سكان حيّها، ويؤدين رقصات توحي بشيء من الإباحية أحيانًا، كتلك التي تؤديها كثيرات من نجمات موسيقى البوب الحالية.

وعلّقت ناطقة باسم "نتفليكس"، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن "مينيون" فيلم اجتماعي "ضد إضفاء طابع جنسي على الأطفال، ويتناول الضغوط التي يشكّلها المجتمع ككلّ وشبكات التواصل الاجتماعي على الفتيات الصغيرات".

حمدلله…. لغيت الاشتراك واتمنى من الله ان يتقبل.. فعلا اقل شئ ممكن يفعله مسلم او حتى انسان ان لا يكون شريك في هذه الجريمة الاخلاقية #قاطعوا_نتفلكس pic.twitter.com/pCbHQwPyKJ — Hussam A. Bukhari (@Hussam_Bukhari) September 11, 2020

واختتمت بالقول "ندعو جميع من يعتبرون أنفسهم معنيين بالقضايا التي يطرحها هذا الفيلم إلى مشاهدته".

وكانت موجة أولى من الانتقادات في أغسطس/آب الماضي دفعت "نتفليكس" إلى سحب إعلان للفيلم الذي يحمل عنوان "كيوتيز" بالإنجليزية، وبدأ عرضه في الصالات الفرنسية في منتصف أغسطس.

المحافظة على فطرة ابنائنا أهم من شركة تعرض افلام غير لائقة لتشوه بها دين الاسلام ومبادئنا التي علمنا اياها الرسول (ص) #قاطعوا_نتفلكس #cancel_netflix — Ali Abd Ul Khaliq (@aliabdulkhaliq5) September 11, 2020

واعتذرت "نتفليكس" حينها عن استخدامها هذا الإعلان "غير المناسب"، بحسب وصفها.

ونتفليكس هي شركة أمريكية متخصصة بعرض الأفلام والمسلسلات على شبكة الإنترنت، بعض هذه الأعمال يتم شراؤها من منتجيها الأصليين، والبعض الآخر يتم إنتاجه خصيصا من قبل منتجين متعاقدين مع نتفليكس.

#قاطعوا_نتفلكس#canclenetflix

هناك حملة مقاطعة عالمية لقنوات نتفلكس التي تبث الفاحشة وتروج للاباحية فبعد الاعتداء على نبي الله عيسى عليه السلام وتصويره كشاذ وترويج كراهية الاسلام هاهي اليوم تروج للفاحشة والشذوذ للأطفال ..

خسرت اليوم اكثر من ٩ مليار بسبب المقاطعة ..#قاطع_يامسلم — ش ا ك ر ا ل ش ر ي ف (@salshareef2030) September 11, 2020

الحمدلله أنا من زمان مقاطعه نت فلكس وكنت اقول حق الي اعرفهم انهم يقاطعونه لانه وايد فيه شذوذ وغيره ، وللاسف حتى #شاهد ساعات يحطون عن الشذوذ و #STARZPLAY

#قاطعوا_نتفلكس

المسأله تحتاج رقابه على هذه البرامج الي صارت في متناول اليد بشكل مو طبيعي وغيره من المواقع. — ta6weralq8 (@ta6weralq8) September 12, 2020

للأسف من بعد بث سمومها و غزوها الإباحي و نشر الشذوذ و انتكاسات الفطرة السليمة يفزع العالم الغربي قبلنا للمطالبة بإغلاق هذه الوسيلة الإعلامية القذرة ! #قاطعوا_نتفلكس

#CancelNetflix — ‏أنور مساعد الطبطبائي (@anwartab) September 11, 2020

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته#قاطعوا_نتفلكس — هيثم السعيد (@haythamalsaid21) September 12, 2020

#قاطعوا_نتفلكس

والله النتفلكس وببجي وغيرها أدخلت على الشباب نفسيات شبيحة وعدوانية وكراهية للحياة وحب الإنتحار والأذية للنفس وللغير ،، والمصيبة بأن المسؤولين ماخذينا وضعية ( إعمل نفسيك ميت !!) — محمد سعد آل شبلان 🇸🇦 (@AbuSheblan) September 11, 2020

مسلسلات #نتفليكس مليئة بـ (الحروب والمعارك) و (سفك الدماء) و (قطع الرؤوس) وأبشع مشاهد الوحشية والسادية !! وكل ذلك عند #اللبرنجية فن ورقي وتقدم !! أما التوحش والتطرف والتشدد والتخلف في نظرهم فهي موجود فقط في التراث الإسلامي وعند المسلمين !!#قاطعوا_نتفلكس#canclenetflix — معالي الربراري (@Mrbrary) September 11, 2020

https://twitter.com/d7om7775/status/1304417372976091137?ref_src=twsrc%5Etfw