ترمب يثير الجدل: سأفوز بالرئاسة الأمريكية وأتفاوض على 4 سنوات أخرى (فيديو)

وتفاعل مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مع تصريح ترمب بفوزه بفترات رئاسية أخرى لمدة 8 سنوات أخرى زيادة عن أي رئيس أمريكي آخر وذلك في إطار مؤتمره الانتخابي في مدينة "نيرو" بولاية "نيفادا" غربي الولايات المتحدة مساء أمس السبت.

President @realDonaldTrump : We are going to win Four More Years, after that we’ll negotiate for a few more pic.twitter.com/Ib9n1fQ3Z9

وفاجأ ترامب مؤيديه قائلاً "سنفوز بالانتخابات القادمة بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض وبعد ذلك سنتفاوض؛ وبناء على الطريقة التي جرت معاملاتنا بها سنحصل على فترة رئاسية بأربع سنوات أخرى؛ وهذا لن يحدث مع أي رئيس أمريكي آخر".

ولا يسمح الدستور الأمريكي للرئيس بالترشح لأكثر من فترة رئاسية أخرى بعد أول مدة قضاها بمجموع 8 سنوات فقط في البيت الأبيض.

وعلق أستاذ السياسة والاجتماع "داشاني ستوكس" قائلاً "الدكتاتوريين والمستبدين والمتطلعين هم فقط من يحاولون الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني؛ وترمب بالفعل دكتاتور واستبدادي وصديق للطغاة والحكام المستبدين ويدافع عنهم ويعمل على تمكينهم".

كما عبر المرشح الرئاسي السابق "جو ويلش" قائلاً إن "ترمب يبذل قصارى جهده لتخريب الانتخابات الرئاسية؛ دعونا نتأمل ما يفعله وتوقفوا بعض الوقت وفكروا قليلاً".

كان ترمب قد قرر الذهاب إلى نيفادا وذلك على خلفية استطلاعات الرأي التي أثبتت تقدم منافسه من الحزب الديمقراطي "جو بايدن"؛ كما أن "ترمب" خسر الولاية في الانتخابات السابقة في عام 2016 أمام هيلاري كلينتون، ما دفعه لإعادة توجيه الجماهير وحشدهم لصالحه في هذه المرحلة.

The current American President is doing whatever he can do to sabotage an American election.

Think about that. No, I mean, think about that. Stop whatever you’re doing for just a moment and really think about that.

— Joe Walsh (@WalshFreedom) September 12, 2020