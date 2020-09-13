تركيا تخطط لتزويد مقاتلات إف-16 وطائراتها المسيرة بقنابل "خارقة للتحصينات" (فيديو)

ويأتي هذا المخطط بعد الاختبارات التي تجري حاليا لتزويد المقاتلات من طراز إف-16 بها.

وفي تغريدة على تويتر، السبت، أشار دمير إلى أنّ القنبلة صغيرة القطر، من تطوير مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) وشركة أسيلسان للصناعات الدفاعية.

ولفت إلى أنهم طوروا، رفّ تعليق خاص لطائرات إف-16 بإمكانه حمل 4 قنابل على كل جناح للمقاتلة.

ولفت إلى القنابل صغيرة القطر، تزن 145 كيلو غراما، وستكون على نوعين، خارقة وانشطارية.

وأعلن تخطيطهم، لتزويد طائرات بدون طيار التركية بهذا النوع من القنابل.

ونشر دمير مقطعا مصورا، على صفحته بتويتر، لعمليات تطوير القنبلة صغيرة القطر التركية، بين فيها أنها قنابل موجهة عن بعد بواسطة التحكم بأجنحة صغيرة زودت بها القنبلة، ويصل المدى الأقصى لهذا النوع من القنابل 100 كلم، إلا أنّ القنبلة التركية طورت لتصل مداها بعد إطلاقها من الطائرة إلى 165 كلم.

والقنبلة التركية قادرة على خرق خرسانة بسمك متر واحد، وفي حال دمجها بطائرات بدون طيار التركية، ستزيد أكثر من قوتها الضاربة.

والقنبلة صغيرة القطر (Small Diameter Bomb) هي قنبلة انزلاقية موجهة بدقة، والهدف من صنعها هو توفير القدرة للطائرات على حمل أكبر عدد من القنابل، تستطيع تدمير المخازن والتحصينات ومرابض المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، وبإمكانها التعامل مع الأهداف غير الثابتة.