ولاية أمريكية تستعد لتسجيل وفيات جماعية وفقدان العشرات.. لماذا؟ (فيديو)

يأتي هذا فيما لا تزال حرائق الغابات مستعرة.

وقال أندرو فيلبس، مدير مكتب إدارة الطوارئ في أوريغون في مؤتمر صحفي "نحن نستعد لتسجيل وفيات جماعية بناء على ما نعرفه وعدد المباني التي انهارت".

وقد أتت الحرائق على مليون فدان (400 ألف هكتار) حتى الآن.

وقالت كيت براون حاكمة ولاية أوريغون إن التقارير الأولية من شرطة الولاية تشير إلى فقدان عشرات الأشخاص خارج مدينة بورتلاند.

وأضافت براون "لقد كانت أياما قليلة صعبة".

وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الذي خلفته الحرائق في أوريغون.

Fires continued to blaze across California, Oregon and Washington, destroying neighborhoods and forcing mass evacuations as firefighters struggled to contain them. https://t.co/6eau9oQ3sy pic.twitter.com/06bKHrASbg — The New York Times (@nytimes) September 11, 2020

This is Phoenix Oregon now. This fire is being investigated as a murder/cover up arson. Almeda fire. The thing is fires kept popping up all over, real close to the highways in other vulnerable spots. pic.twitter.com/cwbli7xEwr — Jim Greencorn (@dangleburries) September 11, 2020

ترمب يشكر رجال الإطفاء

وفي تغريدة له عبر تويتر وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشكر لأكثر من 28 ألفا من رجال الإطفاء وغيرهم ممن يكافحون حرائق الغابات في جميع أنحاء كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن.

THANK YOU to the 28,000+ Firefighters and other First Responders who are battling wildfires across California, Oregon, and Washington. I have approved 37 Stafford Act Declarations, including Fire Management Grants to support their brave work. We are with them all the way! pic.twitter.com/Uu9vArw70Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2020

حرائق غير مسبوقة

وفي ولاية كاليفورنيا المجاورة أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا أنّ الحرائق التي شهدتها الولاية الأمريكية هذه السنة، والتي لا يزال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع.

وتعد هذه المساحة من الأراضي المحترقة غير مسبوقة منذ 33 عاماً.

Officials in California said that a smoke-generating pyrotechnic device used at a ‘gender-reveal party’ was behind one of several fires raging throughout the state https://t.co/PRycRZvnhZ pic.twitter.com/a3XEn1uYxA — Reuters (@Reuters) September 7, 2020

وقالت لين تولماتشوف المتحدّثة باسم فرق الإطفاء إنّ "هذه أول مرة منذ 33 عاماً نتخطّى فيها مليوني فدّان (8 آلاف كيلومتر مربّع). هذا رقم قياسي حتماً. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق".

ووفقاً لفرق الإطفاء فإنّ أكثر من 14 ألفا و100 عنصر كانوا يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعراً في أرجاء الولاية.

ولقي ما لا يقلّ عن 7 أشخاص مصرعهم هذا العام نتيجة الحرائق في الولاية في حين تضرّر أو دمّر حوالي 3800 مبنى، وفقاً للمصدر نفسه.

8AM: This was our view driving towards Huntington Lake. The #CreekFire is burning at 78,000+ acres and 0% containment. #CaliforniaFires pic.twitter.com/HsIeHd1LAW — Michael Ikahihifo (@Mike_Ikahihifo) September 7, 2020

وأمرت السلطات سكّان العديد من المناطق الواقعة في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.