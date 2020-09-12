مصر.. وفاة عزمي مجاهد إثر إصابته بكورونا ومغردون يعلقون

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان السبت، إنه ينعي عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بالاتحاد الذي وافته المنية صباح اليوم.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة عن نجله أمير، تأكيدا بوفاة والده صباح اليوم، واصفة الراحل بأنه "أحد أساطير مصر في لعبة الكرة الطائرة".

https://twitter.com/dooonajeeb/status/1304735188149297152?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت إن "عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وحمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب".

كما حصل عزمي مجاهد، على وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية، 4 مرات.

عزمي مجاهد …مات

يا عمرو أديب

يا نشأت الديهي

يا محمد الباز

يا أحمد موسي

وسيحاسب علي كل " كلمة "

نطق بها من عنده

أو بتوجيهات

جهاز السامسونج

أو بتعليمات من أشرف بيه!#التطبيع_خيانة #عزمي_مجاهد pic.twitter.com/Nc1tdQvu0C — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 12, 2020

وعمل مجاهد مدربًا لفريق الطائرة بالزمالك، ونال عضوية مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء ثم مديرًا للإعلام بالاتحاد المصري، والعلاقات العامة ثم إدارة المتابعة باتحاد الكرة، وفق إعلام محلي. كما عمل مذيعا في عدد من الفضائيات.