مصر.. وفاة عزمي مجاهد إثر إصابته بكورونا ومغردون يعلقون

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان السبت، إنه ينعي عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بالاتحاد الذي وافته المنية صباح اليوم.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة عن نجله أمير، تأكيدا بوفاة والده صباح اليوم، واصفة الراحل بأنه "أحد أساطير مصر في لعبة الكرة الطائرة".
https://twitter.com/dooonajeeb/status/1304735188149297152?ref_src=twsrc%5Etfw
وقالت إن "عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وحمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب".
كما حصل عزمي مجاهد، على وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية، 4 مرات.
عزمي مجاهد …مات
يا عمرو أديب
يا نشأت الديهي
يا محمد الباز
يا أحمد موسي
وسيحاسب علي كل " كلمة "
نطق بها من عنده
أو بتوجيهات
جهاز السامسونج
أو بتعليمات من أشرف بيه!#التطبيع_خيانة #عزمي_مجاهد pic.twitter.com/Nc1tdQvu0C
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 12, 2020
وعمل مجاهد مدربًا لفريق الطائرة بالزمالك، ونال عضوية مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء ثم مديرًا للإعلام بالاتحاد المصري، والعلاقات العامة ثم إدارة المتابعة باتحاد الكرة، وفق إعلام محلي. كما عمل مذيعا في عدد من الفضائيات.
فكرة انك تموت والناس كلها تبقي فرحانه ومفيش حد يترحم عليك او ان خبر موتك يتحول لمناسبة سعيدة دي فكرة مرعبة بجد #عزمي_مجاهد
— Mohamed Ramadan (@Mohamed43787930) September 12, 2020
وحتى الجمعة، وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، 100 ألف و708 إصابة من ضمنهم 5 آلاف و607 وفاة، و82 ألفا و473 متعافيا.
وبرز اسم عزمي مجاهد قبل عامين، عندما نشرت قناة "مكملين" تسجيلات صوتية مسربة قالت إنها لمكالمات هاتفية يوجه فيها ضابط مخابرات مصري عزمي مجاهد للهجوم على قطر والكويت.
ويظهر خلال التسريب توجيه "النقيب أشرف" لعزمي مجاهد للهجوم على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسبه.
كما طلب الضابط من مجاهد الهجوم على الكويت ومحاولة إحداث وقيعة بينها وبين قطر.
واحتوت التسريبات على مطالبة "النقيب أشرف"، من الإعلاميين عزمي مجاهد وجابر القرموطي، الحديث في برنامجيهما عن الوضع في اليمن بعد مقتل علي عبد الله صالح.
وطالب النقيب الإعلاميين بأن يقولوا بأن مقتل صالح ليس في مصلحة مصر، لأن مقتله سيخلي الساحة للإخوان المسلمين في اليمن، بحسب تعبيره.
وفي تسريب آخر طالب "النقيب أشرف" عزمي مجاهد بالحديث عن تسليم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لنفسه، وأمره بالحديث عن "سيادة القانون" في مصر على الجميع، كما تحدثا عن الفنان خالد أبو النجا.
وفي اتصال هاتفي، يشكو مجاهد للنقيب من وليد حسني، رئيس قناة "العاصمة" التي كان يعمل بها، ليعده النقيب أشرف بالتدخل لدى القناة قائلا "نسب مشاهدة برنامجك مرتفعة والخلاف ليس في صالحنا في هذا الوقت".
وكشفت التسريبات عن حوار بين ضابط المخابرات "النقيب أشرف" وضابط آخر برتبة مقدم من الأمن الوطني يدعى "المقدم إمام" يطلب منه التدخل لإنهاء خلاف بين الإعلاميين عزمي مجاهد وتامر عبد المنعم.