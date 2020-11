ليبيا.. احتجاجات بنغازي تتواصل لليوم الثاني على التوالي (فيديو)

وخرج عشرات المواطنين في عدد من مناطق المدينة، بينها قنفوذة، لليوم الثاني على التوالي، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، حسبما أظهرت صور تناقلها ناشطون ووسائل إعلام محلية.

والخميس، شهدت مدينة بنغازي (شرق) احتجاجات على تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة، وأحرق المشاركون فيها صورا لحفتر.

وطالب عدد من شباب المدينة، في بيان مصور من قلب الاحتجاجات "بإسقاط جميع أجسام الدولة التي عجزت عن تقديم الخدمات للمواطنين".

ويقول ليبيون في بنغازي إن المدينة تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي يمتد لفترات طويلة يوميا، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

#Benghazi now. On top of the chaos of the pandemic, super long power cuts, shortage of diesel, possible water cut, no cash in banks. Over the last couple weeks, the overall mood of people has changed: stress has built up and people have had enough. #بنغازي https://t.co/JxLRhXTukR

— Heba BenOmran (@Love4Libya) September 10, 2020