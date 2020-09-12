كورونا.. إصابات قياسية في الهند ونصف فرنسا باللون الأحمر

وبلغ عدد الوفيات التي سجلت في العالم، استنادا إلى تعداد لوكالة فرانس برس أكثر من 905 آلاف منذ الإعلان عن الجائحة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أكثر من ستة ملايين إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة أكثر من أربعة ملايين إصابة، في حين حلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين، لكن بعدد وفيات تجاوزت 129 ألف حالة هو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

أرقام قياسية في الهند

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية تسجيل قفزة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 97 ألف و750 حالة اليوم السبت.

ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة في المجمل تحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.

لكن زيادة حالات الإصابة أسرع في الهند من أي مكان آخر في العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية في بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.

أطقم طبية مع مريض في مستشفى بفرنسا- 9 من سبتمبر/أيلول

بالأحمر

بعد ستة أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 تحوّل جائحة عالمية، لا تزال لائحة ضحايا المرض تكبر وحصيلة الوفيات تزيد وسط تضرر دول بشدة على غرار فرنسا بسبب تصاعد أعداد الإصابات مجددا.

وباتت 42 مقاطعة فرنسية- نحو نصف البلاد- مصنفة "حمراء" أي حيث الفيروس نشط جدا على ما أوضحت رئاسة الحكومة الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الجمعة إن تطور انتشار الفيروس يشير إلى "تدهور واضح"، مستبعدا في الوقت نفسه فرض "عزل معمم".

وأوضح أن "حدة الفيروس لم تتراجع وهو سيتواصل بضعة أشهر، لكن علينا أن نتمكن من التعايش معه من دون أن ندخل مجددا في منطق العزل المعمم".

وسجلت 9 آلاف و843 إصابة بالفيروس في فرنسا خلال 24 ساعة، حسب معطيات نشرت رسميا مساء الخميس، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء وإطلاق الفحوص على نطاق واسع في البلاد، في حين سجل يوم الجمعة 9 آلاف و406 إصابات.