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روسيا توزع لقاحا ضد كورونا والأمم المتحدة تعتبر الوباء أحد أعظم التحديات بتاريخها

باحثة روسية في أحد معامل تطوير لقاح لفيروس كورونا في موسكو
باحثة روسية في أحد معامل تطوير لقاح لفيروس كورونا في موسكو
12/9/2020

وقالت الوزارة في بيان أوردته اليوم السبت وكالة سبوتنيك "خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر".      

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من أغسطس/آب الماضي اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.   

أعظم التحديات

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارا شاملا حول مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، اعتبرت فيه الوباء أحد أكبر التحديات العالمية التي واجهتها المنظمة الأممية منذ تأسيسها.

وصوت 169 دولة لصالح القرار فيما عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط امتناع أوكرانيا وهنغاريا عن التصويت.

وعبرت الجمعية العامة عن قلقها العميق من التأثير المدمر للوباء على المجتمع والاقتصاد وأنظمة التوظيف والتجارة العالمية والسفر والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال.

وأكدت أن عواقب الجائحة تنعكس بشكل أكثر سلبا على حياة النساء وكبار السن والشباب والأطفال والفقراء والضعفاء، وأشارت إلى أن أزمة كورونا تسببت بتنامي أشكال التمييز والكراهية والعنصرية، داعية إلى مكافحة هذه المظاهر.

كما عبرت عن قلقها إزاء انتشار المعلومات المضللة والدعاية عن الوباء، بما في ذلك عبر الإنترنت.

وأكدت ضرورة توفير وسائل التشخيص الفعالة وعالية الجودة والآمنة للكشف عن الفيروس وتوفير العلاج منه والأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحته في العالم.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 28 مليونا و637 ألفا، توفي منهم أكثر من 918 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و560 ألفً، وفق موقع وورلد ميتر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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