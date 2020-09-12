حملة "سالمة يا سودان" القطرية تجد صدى واسعا لدى السودانيين

وبإشراف من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبالشراكة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري انتهت الحملة بجمع تبرعات فاقت 89 مليون ريال قطري، بتفاعل من البنوك والمؤسسات والشركات والمواطنين والمقيمين.

بإشراف من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبالشراكة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري انتهت حملة #سالمة_يا_سودان لإغاثة متضرري الفيضانات والسيول، وقد بلغت التبرعات مبلغ 89,669,812 ريال قطري، بتفاعل من البنوك والمؤسسات والشركات والمواطنين والمقيمين. pic.twitter.com/UANS1XBVtD — سفارة دولة قطر في الخرطوم (@qataremb_KRT) September 11, 2020

وفي لفتة إنسانية فريدة، كان من بين المتبرعين أطفال وأرامل، فيما تبرع كثيرون باسم "فاعل خير".

إجمالي التبرعات لحملة #سالمة_يا_سودان

89 مليون و669 ألف و812 ريال قطري#قناة_الريان pic.twitter.com/AwHubYhQxR — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) September 11, 2020

وثمّن مغردون وناشطون سودانيون، الحملة القطرية لإغاثة أهل السودان، وقال مغردون، إن محبة أمراء وشعب قطر للسودان يعرفها من زار البلد الطيب أهله (قطر).

وأوضحوا بالقول "تلفزيون قطر يخصص ويبث برنامج دعما للسودان وأميرها يتبرع بسخاء يشبه الكرم القطري".

وتزامنت الحملة مع مباشرة فرق ميدانية في السودان توزيع مساعدات غذائية ومواد إيواء على المتضررين، بإشراف من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية حيث بدأ توزيع المساعدت القطرية.

وقالت صحيفة (الراية) إن الدعم القطري للسودان الشقيق لم يتوقف عند الإغاثة الإنسانية الطارئة لضحايا الفيضانات والسيول، وإنما شمل مشاريع تنموية.

وأضافت أن جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ينفذان مشاريع تنموية مُختلفة في السودان لصالح الأسر المُتضررة، الأمر الذي يؤكد أن الدعم القطري للسودان قد تحول من الإغاثة الطارئة للتعمير والتنمية الشاملة.

الهلال الاحمر السوداني بالتعاون مع الهلال الاحمر القطري يبدأ توزيع المواد الإغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات https://t.co/32ZSdNYhPh#سونا #السودان pic.twitter.com/0WDFGzUXkR — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 11, 2020

وضربت سيول عارمة وفيضانات غير مسبوقة أجزاء واسعة من السودان تسببت في أكثر من 100 قتيل وتهدم آلاف المنازل والأضرار المادية الكبيرة.

وما زالت بعض المناطق في السودان، مهددة بالفيضانات وخاصة في شمال البلاد، ما أدى لخسائر الكثير من العائلات لمنازلها وممتلكاتها، إضافة إلى مخاطر صحية كبيرة بسبب تراكم مياه الفيضانات والسيول.