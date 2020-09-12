"جريمة وحشية".. غضب يمني جراء تعذيب شاب حتى الموت (فيديو)

كانت مواقع التواصل في اليمن، قد عجت قبل أيام بفيديوهات تظهر تعذيب الشاب "عبدالله الأغبري" على يد ستة أشخاص إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتعود الواقعة إلى 26 أغسطس/آب الماضي، إلا أن فيديوهات التعذيب لم تكشف إلا قبل أيام.

وقالت عائلة الأغيري إنه لقي حتفه إثر تعذيبه لمدة تراوحت بين ست إلى تسع ساعات.

وقال نشطاء إنه بعد سقوط الشاب مغشيا عليه إثر التعذيب، نقله الجناة إلى مستشفى وذكروا عند وصولهم إنه حاول الانتحار، ما دفع السلطات إلى الاشتباه بهم والتحفظ عليهم.

احتضنها بشدة ..

لعلها تخفف أوجاعه .. توقف نزيفه .. ترأف به . عندما رايت هذه الصورة لم أتمالك دموعي. . قسما بالله لن يضيع دمك هدرا يا #عبدالله_الأغبري#مطلبنا_القصاص_للمغدور_الاغبري pic.twitter.com/BwKyGN2fe0 — الطيب أردوغان (@atipArdojan) September 11, 2020

وجع لا ينتهي

عبد الله الاغبري

رحمة الله تغشاك ✌️✌️#عبدالله_الاغبري_قضية_راي_عام pic.twitter.com/poHWr26aUa — @صــنعاني لَـْْـقن (@Yn67z) September 10, 2020