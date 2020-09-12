بعد غضب واسع.. الحكومة المصرية تتراجع وتخفض رسوم التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت.

ويأتي القرار فيما يبدو بمثابة محاولة من الحكومة المصرية لامتصاص حدة الغضب الشعبي، بشأن العقارات والوحدات السكنية المخالفة، وبعد أن أثارت مقاطع مصورة هدم المنازل، مشاعر وغضب المصريين.