"بحرينيون ضد التطبيع".. غضب شعبي في المملكة بعد الاتفاق مع إسرائيل

وعبر الوسم، كتب عضو الأمانة العامة بجمعية "الوفاق" المعارضة ماجد ميلاد: "من الأوهام أن يدخل الشعب البحريني نفق التطبيع، فالشعب المصري حتى اللحظة رأسه مرفوع ضد التطبيع".

وشدد ميلاد على أن إسرائيل "كيان غاصب مهما حاول عقد صفقات تحت عنوان مزيف".

من الأوهام أن يدخل الشعب البحريني نفق التطبيع فالشعب المصري حتى اللحظة رأسه مرفوع ضد التطبيع #بحرينيون_ضد_التطبيع — Majeed Milad (@MajeedMilad) September 11, 2020

وجمعية "الوفاق"، أكبر جهة معارضة في البحرين، لكن السلطات حلتها عام 2018.

ونشرت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة، سلسلة تغريدات باللغتين الإنجليزية والعربية، عبر الوسم ذاته، قالت في إحداها: "إن أهل البحرين ليسوا أحرارا، وليس لهم رأي فيما يفعله النظام أو يقرره، محليا أو دوليا".

The people of #Bahrain are not free, nor do they have any say in what the regime does or decides, locally or internationally.

The fight for justice and freedom continues.

صمود #فلسطين #بحرينيون_ضد_التطبيع — Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) September 11, 2020

I’ll always remember some of the first protests I went to in #Bahrain in 2002 were in front of the #US embassy in solidarity with #Palestine, and one person was killed by riot police, shot in the head with a rubber bullet. — Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) September 11, 2020

وتابعت الخواجة، "الكفاح من أجل العدالة والحرية مستمر"، ونشرت عبارة "هنا فلسطين"، وأرفقت معها صورة العلم الفلسطيني.

أما النائب السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز، فقال: "أكبر وأفظع جريمة اقترفتها السلطة الحاكمة في البحرين في تاريخها بحق الشعب والوطن والأمتين العربية والإسلامية والقيم الإنسانية هي التطبيع مع الكيان الصهيوني".

أكبر وأفظع جريمة اقترفتها السلطة الحاكمة في #البحرين في تاريخها بحق الشعب والوطن والأمتين العربية والإسلامية والقيم الإنسانية هي التطبيع مع الكيان الصهيوني#التطبيع_خيانة — Jawad Fairooz (@JawadFairooz) September 11, 2020

واعتبر النائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني، علي الأسود، في سلسلة تغريدات، أن إعلان تطبيع المنامة "يوم أسود في تاريخ البحرين السياسي".

وقال الأسود: "لا أهلا ولا سهلا بالمحتل، بحرينيون ضد التطبيع ونساند أهلنا في فلسطين قلبا وقالبا، ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية، ومطالبته بتحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والمنظومة الدولية".

كما كتبت الناشطة الحقوقية والاجتماعية ابتسام الصائغ: "أنا المواطنة البحرينية ابتسام الصائغ، أعلن تبرئي من اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعتبره طعنة في قلب الشعب البحريني وخيانة لتضحيات الأمة".

وقال الكاتب والشاعر جعفر الجمري، إن "تمرير اتفاق التطبيع في مجلس النواب (البحريني)، لن يحتاج حتى إلى 5 ثوان".

No peace with israel ,

We are all with Palestine 🇧🇭🇵🇸 #بحرينيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/SZgexdH7sm — ᏚᎪᎡᎪ 💎 (@S_aka23) September 11, 2020

#التطبيع_خيانه#israelbahrain #بحرينيون_ضد_التطبيع #البحرين #إسرائيل Shameful! I am so sorry for Palestine I can’t believe how this is becoming normal now

I will always stand with Palestine till my last breath💔 pic.twitter.com/5mgXIAIt2B — م. ابتهال الديحاني 👑 (@ebtihaldaihani) September 11, 2020

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترامب والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

وأدانت الفصائل الفلسطينية الاتفاق الإسرائيلي البحريني، واعتبره بعضها إصرارا على "تنفيذ صفقة القرن"، فيما ذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار فلسطيني بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول العربية لهذا الأمر.

وبعد إعلان ترمب، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر والأردن والإمارات.