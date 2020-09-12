الفنان المصري محمد صبحي: إسرائيل هي العدو الحقيقي لا إيران ولا تركيا (فيديو)

وأوضح صبحي في مقطع فيديو أن" فلسطين أرض فلسطينية.. دولة فلسطينية.. وشعبها شعب فلسطين لدولة فلسطينية".

وقال" أنتم هجرتم شعب فلسطين وأبدتم جزء كبير منه.. وحرقتوا اليابس والأخضر.. اتعديتوا على المعالم الإسلامية والمسيحية..أنتم قتلة وسارقين.. قتلة وسارقين".

وأضاف أن "على الشعوب العربية أن تعلم أن من يدفع الأموال وآلاف الدولارات، لبعض الفلسطينيين في غزة ليدخلوا سيناء، ليقتلوا أبناء الجيش المصري، ويقتلوا أبناءنا ممن يسكنون سيناء، ليس للتخلص منهم".

وأوضح" ولكن ليجعلوا الشعب المصري، يكتبوا زي ما يكتبوا على الفيسبوك، ليقول "يلا في داهية.. الفلسطينيين في داهية" القضية الفلسطينية في داهية" مؤكدا أن الكثيرين كتبوا هذا.

وأكد صبحي أن إسرائيل هي العدو الخفي الذي يفعل هذا، حتى يكره المصريون الفلسطينيين، داعيا لهم "ليصحوا ويفوقوا".

وقال إن إسرائيل "حطت جوانا ولأجيال، أن إيران وتركيا هي العدو، عشان ننسى أن إسرائيل هي العدو التاريخي".

وفي وقت سابق من اليوم نشر صبحي الفيديو على صفحته الموثقة عبر "فيسبوك" قائلا: تنبيه هام.. "غير مسموح اجتزاء أي حوار من هذا الفيديو في غير موضعه لأنه قيل خصيصا للدفاع عن إذاعة مسلسل فارس بلا جواد وليس تعليقا على أي أحداث.. وغير مسموح للقنوات وخاصة " قناة الجزيرة " اجتزاء الفيديو مما يفسد المعني العام ووجهة نظره".

وتتسارع خطى تطبيع دول عربية مع إسرائيل. ففي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

وأمس الجمعة، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترمب والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.