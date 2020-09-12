البث الحي
سياسة

الفنان المصري محمد صبحي: إسرائيل هي العدو الحقيقي لا إيران ولا تركيا (فيديو)

الفنان المصري محمد صبحي
الفنان المصري محمد صبحي
12/9/2020

وأوضح صبحي في مقطع فيديو أن" فلسطين أرض فلسطينية.. دولة فلسطينية.. وشعبها شعب فلسطين لدولة فلسطينية".

وقال" أنتم هجرتم شعب فلسطين وأبدتم جزء كبير منه.. وحرقتوا اليابس والأخضر.. اتعديتوا على المعالم الإسلامية والمسيحية..أنتم قتلة وسارقين.. قتلة وسارقين".

وأضاف أن "على الشعوب العربية أن تعلم أن من يدفع الأموال وآلاف الدولارات، لبعض الفلسطينيين في غزة ليدخلوا سيناء، ليقتلوا أبناء الجيش المصري، ويقتلوا أبناءنا ممن يسكنون سيناء، ليس للتخلص منهم".

وأوضح" ولكن ليجعلوا الشعب المصري، يكتبوا زي ما يكتبوا على الفيسبوك، ليقول "يلا في داهية.. الفلسطينيين في داهية" القضية الفلسطينية في داهية" مؤكدا أن الكثيرين كتبوا هذا.

وأكد صبحي أن إسرائيل هي العدو الخفي الذي يفعل هذا، حتى يكره المصريون الفلسطينيين، داعيا لهم "ليصحوا ويفوقوا".

وقال إن إسرائيل "حطت جوانا ولأجيال، أن إيران وتركيا هي العدو، عشان ننسى أن إسرائيل هي العدو التاريخي".

وفي وقت سابق من اليوم نشر صبحي الفيديو على صفحته الموثقة عبر "فيسبوك" قائلا: تنبيه هام.. "غير مسموح اجتزاء أي حوار من هذا الفيديو في غير موضعه لأنه قيل خصيصا للدفاع عن إذاعة مسلسل فارس بلا جواد وليس تعليقا على أي أحداث.. وغير مسموح للقنوات وخاصة " قناة الجزيرة " اجتزاء الفيديو مما يفسد المعني العام ووجهة نظره".

وتتسارع خطى تطبيع دول عربية مع إسرائيل. ففي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

وأمس الجمعة، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترمب والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)