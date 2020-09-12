الطفل "عدنان بوشوف" يتصدر مواقع التوصل في المغرب بعد اغتصابه وقتله

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إنه عثر على جثة الطفل "عدنان" البالغ من العمر 11 سنة، بعد القبض على شخص مشتبه بتورطه في اغتصاب الطفل وقتله.

وأفاد البيان أنه جرى "توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، عامل في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر".

وفي أعقاب بيان الأمن، تصدر وسم #عدنان_بوشوف و #الاعدام_لقاتل_عدنان، قائمة الترند على "تويتر" في المغرب، وتفاعل معه مئات المغردين معبرين عن غضبهم، كما تحولت إلى قضية رأي عام، بعد تناولها من قبل وسائل إعلام محلية.

وفي تفاصيل القضية، ذكر بيان الأمن أنه تلقى بلاغا، الغثنين، يفيد باختفاء الطفل القاصر، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات "أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية".

وأفاد بأنه "رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته".

وأسفرت عمليات البحث والتشخيص، بحسب البيان، "عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية".

وأوضح البيان أن "المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يستأجرها بالحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في اليوم وساعة الاستدراج نفسيهما، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه".

لايوجد صـباح في عالم الضـياعّ صباح حزين #عدنان_بوشوف 💔💔 حسبي الله ونعم الوكيل

لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/eOn4eXdIkQ — 💛 حسناء 💛 (@hassna12hassna) September 12, 2020

#عدنان_بوشوف#JusticePourAdnane

Death sentence for this animal!!!

La peine de mort pour cet animal!!!! pic.twitter.com/jEDKqGMpWY — Soukaina ✨K开工✨ (@EXOLStansEXO) September 12, 2020

عيب و حرام هذا يلي اغتصب الطفل و قتله اقل من ساعة و ثم دفنه قرب منزله لازمه الإعدام و أنا مع إرجاع إعدام فالمغرب لاب و أم جاتهم صدمة ما نطقوا بكلمة و جدتوا حلتها سكتة قلبية هذا يلي عمل هذه جريمة ليس ببشر بل حيوان تفه #عدنان_بوشوف pic.twitter.com/RYuFC9RE0F — chaima (@tcharaye7) September 12, 2020

خرج مرتديا كمامته خوفا من فيروس كورونا وهو ببراءته لا يعرف أن فيروس آخر قاتل يمشي بجانبه، يكلمه ويضحك معه… رحمك الله يا عدنان و أدخلك فسيح جناتك إن شاء الله. 😢😢

#عدنان_بوشوف #الاعدام_لقاتل_عدنان pic.twitter.com/TOVYiaoARa — Hamza HAMIDOU (@HamzaHAMIDOU) September 12, 2020

The child #Adnan was found dead body in #Tangier, Morocco near the home in which he lives after a souless, hearless، criminal and #pedophile ruthlessly raped him, and cruelly murdered him. Then he buried his corpse.

This pedophile should be punished SEVERELY and FIERCELY. pic.twitter.com/VaYILTFBzs — Abdelali 🇲🇦 (@Abd3lali) September 12, 2020

إغتصبه وقتله ثم دفنه.. الأمن المغربي يعلن العثور على جثة الطفل #عدنان_بوشوف بعد توقيف شخص مشتبه بتورطه في قتله واغتصابه ثم دفنه قرب منزله في مدينة طنجة وسط مطالبات شعبية واسعة بإعدام الفاعل pic.twitter.com/RLtCWsZmGb — الاستقلال – المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) September 12, 2020

#عدنان_بوشوف

انا لي مبغاش يتفهم ليا علاش انظمة الحماية ديالنا كاطلع الارهابيين قبل حتا مايفكرو يديرو شي حاجة، وعدنان تدفن حدا دارهم والمجرم بان فالكاميرات و6 ايام مازال مالقاوه؟مكنطالبوش غير بالاعدام بل كنطالبو بتعزيز انظمة الحماية عيينا من القتيل والغريساج والاغتصاب ونصهم مطلوق pic.twitter.com/9hvk1z0SFF — Muradi (@Muradi09610667) September 12, 2020