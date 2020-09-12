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سياسة|تركيا

الذكرى الأربعون للانقلاب الأكثر دموية في تاريخ تركيا

كنعان أفرين قائد الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980
كنعان أفرين قائد الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980
12/9/2020

وقتها، أعلن ما سمي مجلس الأمن القومي الذي شكله الانقلابيون الأحكام العرفية في البلاد، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وإنهاء صلاحيات الحكومة، وإغلاق الأحزاب السياسية.

واليوم، تحل الذكرى الأربعون على الانقلاب الذي يعده الأتراك اليوم بمثابة "بقعة سوداء في تاريخ الديمقراطية".

ولا تزال الذكرى مترسخة في الأذهان بما لازمها من إعدامات ومعاملة سيئة وانتهاكات لحقوق الإنسان، في آخر انقلاب عسكري نفذه الجيش في تاريخ الجمهورية.

كواليس الانقلاب
سليمان ديميريل

وأُعلن عن الانقلاب رسميا عند قراءة البيان الأول لـمجلس الأمن القومي، وحمل توقيع رئيس الأركان آنذاك الجنرال كنعان أفرين، على صدى النشيد الوطني ونشيد القوات المسلحة.

وقد بدأت الاستعدادات للعملية المؤدية إلى الانقلاب اعتباراً من شهر يونيو/ حزيران 1980 في مقر الأركان العامة.

وحينها صدرت الأوامر لقادة الجيش من أجل تنفيذ الانقلاب في الساعة الرابعة من فجر يوم 11 من يوليو/ تموز 1980.

غير أن مدبري الانقلاب اضطروا لتأجيل خطتهم بعد أن حصلت حكومة سليمان ديميريل على تصويت بالثقة في 2 من يوليو/ تموز من العام نفسه.

 ومع حلول يوم 12 من سبتمبر/ أيلول تم تنفيذ الخطة صباحا بالاسم نفسه، وتولى مدبرو الانقلاب إدارة البلاد.

واحتل هذا الانقلاب مكانه في تاريخ الجمهورية التركية باعتباره ثالث تدخل مباشر للقوات المسلحة التركية في إدارة البلاد عقب انقلاب 27 من مايو/ أيار 1960 على عدنان مندريس، والانقلاب على  سليمان ديميريل في 12 من مارس/آذار 1971.

وتلاه الانقلاب الأبيض على حكومة نجم الدين أربكان عام 1997، ثم كانت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 من يوليو/تموز 2016.

إلغاء البرلمان

ظهر في المشهد عقب الانقلاب "مجلس الأمن القومي"، وهو مكون من رئيس الأركان أفرين، وقائد القوات البرية الفريق أول نور الدين أرسين، وقائد القوات الجوية الفريق أول تحسين شاهين قايا.

كما ضم المجلس أيضا، قائد القوات البحرية الأدميرال نجاة تومر، والقائد العام لقوات الدرك الفريق أول سادات جلاسون، وتولوا سويا جميع الصلاحيات الخاصة بإدارة البلاد.

ولعل أبرز ما فعله هذا المجلس إلغاء مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، بعد إلغاء العمل بالدستور.

وبعد إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، أوقف مدبرو الانقلاب، الذين استهدفوا منظمات المجتمع المدني، الأنشطة الخاصة بكافة الجمعيات، باستثناء هيئة الطيران التركية ومؤسسة حماية الطفل ومنظمة الهلال الأحمر.

وأغلق الانقلابيون الأحزاب السياسية، وفرضوا حظرا سياسيا في البلاد، وتم نفي ديميريل وعدد من الشخصيات السياسية، أبرزهم بولنت أجاويد، ونجم الدين أربكان، وألب أرسلان توركش.

دموية

خطط الانقلابيون للعديد من قرارات الإعدام، وأبرزها ما حصل في 9 من أكتوبر/ تشرين الأول 1980، من إعدام لليساري نجدت أدالي، ومصطفى بهليوان أوغلو.

وفي 19 من مارس/آذار 1980، حُكم بالإعدام على أردال أرن البالغ من العمر آنذاك 17 عامًا، بتهمة قتل جندى في الشرطة العسكرية قبل وقوع الانقلاب.

وعلى الرغم من إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه مرتين من قبل محكمة النقض، فقد أُعدم أرن في سجن أولوغانلار بأنقرة في 13 من ديسمبر/ كانون الأول 1980 بعد التلاعب في عمره الحقيقي، بموجب قرار وافق عليه مجلس الأمن القومي.

كما حكم بالإعدام على 517 شخصا نفذ منها 50، ومات تحت التعذيب 171 شخصا، واعتقل 650 ألف مواطن، وتم وضع مليون و683 ألف مواطن تحت المراقبة.

شلل الحياة
كنعان أفرين وقادة الانقلاب

كما فصل 30 ألف موظف من عمله، وهرب مثلهم خارج البلاد، وسحبت الجنسية التركية من 14 ألف مواطن، ومات 73 في ظروف غامضة، وانتحر 43 مواطنا.

وبالإضافة إلى ذلك، حوكم 230 ألف شخص في 210 آلاف قضية، وتمت المطالبة بعقوبة الإعدام لأكثر من 7 آلاف شخص.

وحوكم أيضا ما يقرب من 100 ألف شخص بتهمة الانضمام إلى منظمات إرهابية، وتم استبعاد 30 ألف شخص من أعمالهم بدعوى أنهم مشتبه بهم.

واستهدفت الحياة الفنية والثقافية، إذ منع أكثر من ألف فيلم بدعوى أنه غير مرغوب به، وتم إنهاء خدمة نحو 4 آلاف مدرس، والمئات من أساتذة الجامعات، والمطالبة بعقوبة السجن التي تصل إلى آلاف السنوات لعشرات الصحفيين.

وفي الاستفتاء الذي جرى عام 1982 حصل الدستور، الذي أعده مجلس الشورى المعين من قبل الجنرالات على تصويت بـ"نعم" بنسبة 92 في المئة.

وتضمن الدستور المادة الخامسة عشرة المؤقتة التي تحول دون محاكمة كنعان أفرين قائد الإنقلاب ومعاونيه من مجلس الأمن القومي طيلة حياتهم.

 دعوى قضائية

ولكن عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 12 من سبتمبر/ أيلول 2010، تم إلغاء المادة المذكورة من الدستور وتقديم بلاغات في جميع أرجاء تركيا بحق المسؤولين عن الانقلاب ومن اتبعوا تعليماتهم.

وفتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقا مع أفرين وقائد القوات الجوية وقت الانقلاب، تحسين شاهين قايا.

وفي يناير/ كانون الثاني عام 2010 قبلت المحكمة لائحة الادعاء بحق أفرين وشاهين قايا، لتبدأ بذلك لأول مرة في تاريخ تركيا محاكمة مسؤولين عن انقلاب.

ووجهت تهم بـمحاولة تعطيل أو إلغاء الدستور التركي أو جزء منه، ومحاولة إلغاء أو تعطيل عمل البرلمان التركي الذي تشكل بموجب الدستور.

ولم يحضر أفرين أو شاهين قايا جلسة المحاكمة لأسباب صحية. وخلال دفاعهما عن نفسيهما عبر تقنية الفيديو كونفرانس لم يقبلا التهم الموجهة إليهما، وقالا إنهما يمثلان السلطة المؤسسة وإن المحكمة الحالية لا يمكنها محاكمتهما.

وفي 18 من يونيو/ حزيران قضت المحكمة بالسجن المشدد مدى الحياة بحق أفرين وشاهين قايا بتهمة محاولة تعطيل أو إلغاء الدستور والبرلمان في تركيا من خلال المذكرة التي أصدروها عام 1979، وتهمة محاولة تغيير أو إلغاء الدستور بالقوة ومحاولة عرقلة عمل البرلمان وإلغائه بالقوة عام 1980.

عقب ذلك خففت المحكمة الحكم إلى السجن المؤبد، كما تقرر تطبيق المادة الثلاثين من قانون العقوبات العسكري بخصوص نزع الرتب العسكرية عن المتهمين.

ولاحقا تقدم محامو المتهمين بطلب الاستئناف. وبينما كانت محكمة النقض تنظر في القضية توفي أفرين في 10 من مايو/ أيار 2015 عن عمر 98 عاما، ثم لحقه شاهين قايا في 9 يوليو/ تموز 2015 عن عمر 90 عاما.

وقررت محكمة النقض إسقاط الدعوى بسبب وفاة المتهمين.

كما حكمت بعدم وجود داع للتحفظ على أملاك أفرين وشاهين قايا، وفصلهما من القوات المسلحة ونزع رتبهما العسكرية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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