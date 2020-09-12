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سياسة

أردوغان يحذر ماكرون: ستواجه مزيدا من المشاكل معي شخصيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
12/9/2020

جاء ذلك في كلمة لأردوغان السبت، خلال مشاركته في فعالية بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 1980، في جزيرة "الديمقراطية والحريات" الواقعة في بحر مرمرة.

وقال أردوغان: "سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا".

وأضاف مخاطبا نظيره الفرنسي: "لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها".

نصيحة لليونان

ووجه أردوغان نصيحة لليونان قائلا إن اليونان تخاطب تركيا بالجارة وقتما تشاء، داعيا إياها لمنح علاقات الجوار حقها، وعدم سلوك طرق خاطئة.

وأردف قائلا لليونان: "تقومون بأعمال خاطئة فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة".

انقلاب 2016

من ناحيةأخرى، قال الرئيس إن الجهات التي كانت تنتظر نجاح "صبيانها" في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016، منيت بفشل ذريع.

وأضاف أردوغان: "لا شك في أن أحدهم كان ينتظر ليقول" نجح صبياننا "مرة أخرى ليلة 15 من يوليو / تموز 2016".

ولفت إلى أن كل انقلاب أو محاولة انقلاب عاشتها تركيا حتى اليوم "ليست مشروعة وغير شريفة".

وتابع: "الانقلاب كان دائمًا أداة لا غنى عنها لمن يخشون مواجهة العواقب الوخيمة للتدخلات المباشرة في تركيا".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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