البث الحي
سياسة

شاهد: لحظة إعلان ترمب عن اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل

كوشنر (يمين) وترمب (يسار) خلال المؤتمر الصحفي
كوشنر (يمين) وترمب (يسار) خلال المؤتمر الصحفي
11/9/2020

وقال ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن زعيمى الدولتين أظهرا "رؤية وشجاعة" بالتوصل للاتفاق.

وأضاف، في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط، أن "الرمال كانت مليئة بالدماء، ونمضي الآن نحو رؤية الكثير من هذه الرمال مليئة بالسلام".

وذكر ترمب أن البحرين ستتعاون مع إسرائيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى ستنضم إلى ركب التطبيع.

وأضاف أن هناك تحولا إقليميا يجري في الشرق الأوسط، موضحا أنه لم يكن يتوقع أن يحدث بهذه السرعة.

وأشار ترمب إلى أن دولا أخرى ستنضم إلى الإمارات، وذهب أكثر في القول إن السعودية قد توافق قريبا أيضا على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، على الرغم من إعلان الرياض علانية أنها لم تتحرك بعد في هذا الاتجاه.

وأشاد بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، قائلا إنه "رائع ويقوم بكل ما بوسعه لمكافحة الإرهاب بشكل أفضل مما كان عليه الحال أثناء الإدارة السابقة".

وقال إن السلام أمر إيجابي، معربا عن اعتقاده بأن الأمر نفسه سيحدث مع الفلسطينيين والإيرانيين.

ووصف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، خلال المؤتمر الصحفي، رحلته من إسرائيل للإمارات مباشرة عبر الأجواء السعودية بأنه "أمر غير مسبوق".

وأعلنت البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في بيان ثلاثي اتفاق المنامة وتل أبيب على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

ووصف البيان الذي نشره ترمب على حسابه بتويتر، وكان ثمرة جهد الدول الثلاث، الاتفاق بأنه " انفراجة تاريخية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بشكل أكبر".

وأكد البيان التزام الطرفين "بالتوصل لحل شامل وعادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من أجل تمكين الشعب الفلسطيني في تحقيق كل إمكانياته".

وتحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية في وقت سابق من أن البحرين ستنضم إلى دولة الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقام وفد أمريكي إسرائيلي مشترك برئاسة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره، بزيارة إلى أبو ظبي أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الإماراتي في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات.

وأعلن الرئيس الأمريكي في 13 من أغسطس/آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع واعتبرته القيادة والفصائل الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وسيترأس ترمب مراسم الحفل الرسمي الأسبوع المقبل في واشنطن، حيث ستعترف دولة عربية للمرة الأولى بإسرائيل خلال أكثر من عقدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)