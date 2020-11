شاهد: لحظة إعلان ترمب عن اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل

وقال ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن زعيمى الدولتين أظهرا "رؤية وشجاعة" بالتوصل للاتفاق.

وأضاف، في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط، أن "الرمال كانت مليئة بالدماء، ونمضي الآن نحو رؤية الكثير من هذه الرمال مليئة بالسلام".

وذكر ترمب أن البحرين ستتعاون مع إسرائيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى ستنضم إلى ركب التطبيع.

وأضاف أن هناك تحولا إقليميا يجري في الشرق الأوسط، موضحا أنه لم يكن يتوقع أن يحدث بهذه السرعة.

وأشار ترمب إلى أن دولا أخرى ستنضم إلى الإمارات، وذهب أكثر في القول إن السعودية قد توافق قريبا أيضا على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، على الرغم من إعلان الرياض علانية أنها لم تتحرك بعد في هذا الاتجاه.

وأشاد بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، قائلا إنه "رائع ويقوم بكل ما بوسعه لمكافحة الإرهاب بشكل أفضل مما كان عليه الحال أثناء الإدارة السابقة".

وقال إن السلام أمر إيجابي، معربا عن اعتقاده بأن الأمر نفسه سيحدث مع الفلسطينيين والإيرانيين.

ووصف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، خلال المؤتمر الصحفي، رحلته من إسرائيل للإمارات مباشرة عبر الأجواء السعودية بأنه "أمر غير مسبوق".

وأعلنت البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في بيان ثلاثي اتفاق المنامة وتل أبيب على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

ووصف البيان الذي نشره ترمب على حسابه بتويتر، وكان ثمرة جهد الدول الثلاث، الاتفاق بأنه " انفراجة تاريخية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بشكل أكبر".

وأكد البيان التزام الطرفين "بالتوصل لحل شامل وعادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من أجل تمكين الشعب الفلسطيني في تحقيق كل إمكانياته".

