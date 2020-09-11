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سياسة|أستراليا

شاهد: تمساح ضخم يتسابق مع قارب صغير في نهر بأستراليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
11/9/2020

وأظهر المقطع السرعة الهائلة للتمساح، وطريقته التي تشبه الدولفين في السباحة، مما أصاب مشاهدي الفيديو بصدمة، وتناقلوه على مختلف المنصات الاجتماعية، خلال الأيام الماضية. 

وذكر الصياد الأسترالي "روبرت دن" لوسائل إعلام محلية أنه كان يطارد سمكة من نوع باراموندي بصنارة الصيد، عندما لاحظ التمساح وهو يسبح عبر المياه إلى جانب قاربه.

وأضاف أن التمساح العملاق معروف محليًا بأكل الكلاب، ويطلق عليه اسم "تومي الدبابة".

وتابع "كان تومي يشق طريقه عبر النهر وكنت أحاول فقط عدم ملامسته بقاربه"، مضيفًا أنه "أعطاني مفاجأة جيدة في البداية".

وقدر الصياد الأسترالي طول التمساح بحوالي 4 أمتار ونصف، بناءً على طول قاربه الذي يبلغ 3 أمتار و40 سنتيمترا. 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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