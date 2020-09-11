شاهد: تدريبات عسكرية تركية قبالة السواحل الليبية

وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر، إنها أجرت التدريبات بواسطة فرقاطة "تي سي جي غمليك"، ومروحية كانت على متنها، في إطار عمليات مجموعة المهام البحرية التركية.

وأضافت "في نطاق مجموعة المهام البحرية التركية، قامت الفرقاطة العاملة قبالة السواحل الليبية إضافة إلى المروحية المتمركزة على الفرقاطة ذاتها بتنفيذ تدريبات في مجال البحث والإنقاذ".

كما نشرت الوزارة على "تويتر"، مشاهد مصورة لجانب من التدريبات.

Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ficeTPjVlJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020

عاصفة المتوسط

من ناحية أخرى نشرت وزارة الدفاع التركية، صورا من مناورات "عاصفة المتوسط 2020" المشتركة التي تجريها مع جمهورية شمال قبرص التركية.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fmmc1HETBk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2020

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس، أن مناورات "عاصفة المتوسط 2020″، مستمرة بنجاح.

وانطلقت مناورات "عاصفة المتوسط 2020" في 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في جمهورية شمال قبرص.

وتهدف المناورات لتطوير التدريب المتبادل والتعاون بين قوات البلدين.

وتشارك في المناورات قوات جوية وبرية وبحرية تركية.

وتشمل المناورات إجراء تدريبات بشكل مشترك على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية، وغيرها.

وتأتي المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرق البحر المتوسط، توترا بين تركيا واليونان بشأن مناطق الصلاحية البحرية.