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سياسة

شاهد: تدريبات عسكرية تركية قبالة السواحل الليبية

تدريبات بحث وإنقاذ تركية قبالة السواحل الليبية
تدريبات بحث وإنقاذ تركية قبالة السواحل الليبية
11/9/2020

وقالت الوزارة، في تغريدة على  تويتر، إنها أجرت التدريبات بواسطة فرقاطة "تي سي جي غمليك"، ومروحية كانت على متنها، في إطار  عمليات مجموعة المهام البحرية التركية.

وأضافت "في نطاق مجموعة المهام البحرية التركية، قامت الفرقاطة العاملة قبالة السواحل الليبية إضافة إلى المروحية المتمركزة على الفرقاطة ذاتها بتنفيذ تدريبات في مجال البحث والإنقاذ".

كما نشرت الوزارة على  "تويتر"، مشاهد مصورة لجانب من التدريبات.

عاصفة المتوسط

من ناحية أخرى نشرت  وزارة الدفاع التركية، صورا من مناورات "عاصفة المتوسط 2020" المشتركة التي تجريها مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس، أن مناورات "عاصفة المتوسط 2020″، مستمرة بنجاح.

وانطلقت مناورات "عاصفة المتوسط 2020" في 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في جمهورية شمال قبرص.

وتهدف المناورات لتطوير التدريب المتبادل والتعاون بين قوات البلدين.

وتشارك في المناورات قوات جوية وبرية وبحرية تركية.

وتشمل المناورات إجراء تدريبات بشكل مشترك على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية، وغيرها.

وتأتي المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرق البحر المتوسط، توترا بين تركيا واليونان بشأن مناطق الصلاحية البحرية.

المصدر : الأناضول
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