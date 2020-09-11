"سقوط سياسي جديد": رفض فلسطيني لاتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل

وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب: "هذا الاتفاق هو سقوط سياسي جديد ومتوقع بعد أن باتت الجامعة العربية راعية للخروج عن الإجماع العربي".

وأضاف أن الاتفاق "إعلان يعكس الوصاية الأمريكية على البحرين التي يتصرف ملكها وحكومتها بتعليمات وأوامر أمريكية".

وأعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة "بنا".

والأربعاء، كشف السفير الفلسطيني المناوب لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك عن إسقاط مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دون تسمية الدول الرافضة.

بينما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تطبيع علاقات البحرين مع إسرائيل "إصرار على تطبيق بنود صفقة القرن التي تصفي القضية الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: "انضمام هذه الدول لمسار التطبيع يجعلها شريكة في صفقة القرن (الأمريكية)، التي تشكل عدوانا على شعبنا".

وأضاف: "هذا المسار بالتأكيد يشكل ضررا بالغا على القضية الفلسطينية، ودعما للاحتلال والرواية الصهيونية".

و"صفقة القرن"، خطة سياسية مجحفة للفلسطينيين، أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ترمب أجرى مكالمة هاتفية مع ابن عيسى بحضور نتنياهو، و"اتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وخلال المكالمة، دعا ترمب البحرين إلى المشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق التطبيع التي ستقام في البيت الأبيض بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتفاقية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين.

وحسب البيان، فإن "البحرين قبلت" دعوة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض؛ "حيث سيقوم كل من نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بتوقيع إعلان السلام".

وأكد ملك البحرين، خلال الاتصال، على "ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل كخيار استراتيجي، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأشاد "بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي".

وفي أول تعليق رسمي، قال مستشار ملك البحرين، خالد بن أحمد، في تغريدة عبر "تويتر" إن "إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".

واعتبر أنه "يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة".

واتفاق البحرين يأتي بعد نحو شهر على اتفاق مماثل توصلت إليه الإمارات وإسرائيل، في 13 أغسطس/ آب الماضي، لكنه قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبو ظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبعد إعلان ترمب، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن والإمارات.