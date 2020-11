ترمب يقارن نفسه بـ"تشرشل" في الاستجابة لأزمة كورونا (فيديو)

واستشهد ترمب بمغالطة تاريخية، قائلا إن تشرشل كان يذهب غالبا إلى أحد الأسطح في لندن ويتحدث أثناء القصف النازي للمدينة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ترمب خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان أمس الخميس "لقد كان (تشرشل) يتحدث دائما بهدوء.. لقد فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة وقمنا بعمل لم يقم به أحد.. وكنا بالتأكيد أفضل دولة عظمى في استجابتنا للجائحة".

Trump compares his response to the coronavirus to Churchill during World War 2, then says, "we have done probably the best job, certainly of any major country, anywhere in the world on the pandemic." (Again, the US has by far the most reported cases & deaths of any country.) pic.twitter.com/WXDPkX1Hoc

— Aaron Rupar (@atrupar) September 11, 2020