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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يقارن نفسه بـ"تشرشل" في الاستجابة لأزمة كورونا (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان
11/9/2020

واستشهد ترمب بمغالطة تاريخية، قائلا إن تشرشل كان يذهب غالبا إلى أحد الأسطح في لندن ويتحدث أثناء القصف النازي للمدينة خلال الحرب  العالمية الثانية.

وأضاف ترمب خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان أمس الخميس "لقد كان (تشرشل) يتحدث دائما بهدوء.. لقد فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة وقمنا بعمل لم يقم به أحد.. وكنا بالتأكيد أفضل دولة عظمى في استجابتنا للجائحة".

من جانب آخر نشر مغردون أمريكيون مقطع صوتي لتشرشل إبان الحرب العالمية الثانية يتحدث فيه عن أنه ليس لديه ما يقدمه سوى "الدم والكدح والدموع والعرق"، وأن أمام البريطانيين "محنة من أكثر المحن فظاعة".

https://twitter.com/ShirtyandSniffy/status/1304267489237401600?ref_src=twsrc%5Etfw

ويواجه الرئيس انتقادات بعد أن أقر في مارس/آذار بأنه تعمد التهوين من خطورة فيروس كورونا المستجد من أجل تجنب إثارة الذعر، بحسب كتاب جديد للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، سُئل ترمب خلال مؤتمر صحفي عن سبب "كذبه" على الجمهور الأمريكي بشأن خطورة الفيروس، فقال "لم أكذب. ما قلته هو أننا يجب أن نكون هادئين، لا يمكن أن نشعر بالذعر".

يشار إلى أن الولايات المتحدة من بين أكثر الدول تضررا من الجائحة، وسجلت حتى الآن أعلى معدل وفيات وإصابات على مستوى العالم بأكثر من 190 ألف وفاة وأكثر من ستة ملايين إصابة.

المصدر : الألمانية
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