ترمب يعلن انضمام البحرين للإمارات في إبرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل

ونشر ترمب تلك الأنباء على تويتر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جاريد كوشنر مستشار ترمب وصهره قوله إن الاتفاق بين إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

وقالت الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل في بيان مشترك "هذه انفراجة تاريخية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان "فتح حوار وعلاقات مباشرة بين هذين المجتمعين الحيويين والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يواصل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة".

وقالت تقارير، في وقت سابق الجمعة، إنه سيتم الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن "الرئيس الأمريكي سيعلن أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، سيحضر حفل توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات، ويعزز التطبيع مع إسرائيل"، بدون ذكر المزيد من التفاصيل.

⁦🇮🇱⁩⁦🇧🇭⁩⁦🇺🇲⁩ من المتوقع ان يعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم أن

ولي عهد #البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، سيصل الى واشنطن يوم الاثنين لحضور مراسم توقيع #اتفاقية_السلام بين إسرائيل و #الامارات ⁦🇦🇪⁩

وانه سيعلن هناك عن #تطبيع_العلاقات بين بلاده ودولة اسرائيل. pic.twitter.com/RSRCBlA498 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 11, 2020

كما نقلت رويترز عن مراسل الشؤون الدبلوماسية لمحطة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية العامة عميشاي شتاين أن ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة سيكون في واشنطن يوم الإثنين.

ويستضيف ترمب الثلاثاء مراسم في البيت الأبيض لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس/ آب الماضي.

ونقلت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" عن مصدرين مطلعين إنه من المتوقع أن يعلن ترمب أن البحرين ستنضم إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولم توضح الصحيفة ما إذا كانت البحرين ستوقع هي الأخرى اتفاقا للتطبيع خلال مراسم توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، أم ستصدر بيانا بشأن نيتها إقامة علاقات مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب ألمح، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي ان هناك دولة أخرى ربما تطبع علاقاتها مع إسرائيل. مضيفا أن هناك الكثير من الدول التي تريد الانضمام إلى التطبيع مع إسرائيل خلال فترة قصيرة من الزمن.

Trump expected to announce Bahrain will join UAE in normalizing ties with Israel https://t.co/k1WM9cjqaN — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 11, 2020

وأعلن البيت الأبيض أنه سيستضيف مراسم توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرأس الوفد الإسرائيلي فيما يترأس وزير الخارجية عبد الله بن زايد الوفد الإماراتي.

وتوقع مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، أن تكون البحرين الدولة التالية لتوقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، بعد الإمارات.

وقبل أيام، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إن من المرجح أن تطبع دولتان خليجيتان علاقاتهما مع إسرائيل قبل نهاية العام الجاري، لكنه لم يكشف عن اسميهما.

وذكر كوهين لهيئة البث الإسرائيلية أن "المصلحة المشتركة لإسرائيل والدول الإسلامية في أفريقيا والخليج (العربي)، هي إنشاء جبهة أمنية ضد إيران".

واقترح ترمب خطة سلام، والتي عرفت بخطة القرن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، انحازت للإسرائيليين بشدة ورفضها الفلسطينيون.

وتحاول إدارة ترمب إقناع دول عربية سنية أخرى قلقة من النفوذ الإيراني بإقامة علاقات مع إسرائيل. وأشارت السعودية إلى أنها ليست مستعدة لذلك.

والبحرين حليف وثيق للسعودية والإمارات، وتستضيف مقر البحرية الأمريكية في المنطقة.

كانت الرياض قد أرسلت في عام 2011 قوات إلى البحرين للمساعدة في قمع انتفاضة. كما قدمت السعودية بالاشتراك مع الكويت والإمارات، حزمة إنقاذ اقتصادي للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2018.

وباتفاق اليوم الجمعة، تصبح البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل التي تبادلت فتح سفارات مع مصر والأردن منذ عقود.

كانت البحرين قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي. جاء ذلك عقب قرار السعودية بالسماح لرحلة جوية تجارية إسرائيلية بعبور أجوائها في الطريق إلى الإمارات.

وأعلن الرئيس الأمريكي في 13 من أغسطس/آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع واعتبرته القيادة والفصائل الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وقال مسؤولون إن الاتفاق جاء عقب محادثات استغرقت 18 شهرا.

وقام وفد أمريكي إسرائيلي مشترك برئاسة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره، بزيارة إلى أبوظبي أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الإماراتي في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.