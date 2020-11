ترمب يعلن انضمام البحرين للإمارات في إبرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل

ونشر ترمب تلك الأنباء على تويتر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020