بعد وقف تجربة لقاح مضاد لكورونا.. الصحة العالمية تدق" ناقوس الإنذار"

وشرحت سواميناثان، في إفادة إعلامية من جنيف، مساء الخميس، أن هذا الأمر ينبغي ألا يثبط عزيمة الباحثين، وقالت "هذا ناقوس إنذار لإدراك أن هناك تقلبات في التطوير السريري، وأنه يجب علينا أن نكون مستعدين".

واعتبرت منظمة الصحة العالمية لقاح "أسترازينيكا" الذي يتم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، من أكثر اللقاحات الواعدة.

ومع ذلك، أوقفت الشركة المصنعة للقاح التجارب في مراحلها الأخيرة هذا الأسبوع بعد أن عانى أحد المشاركين في بريطانيا من أعراض عصبية حادة.

ووقعت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي اتفاقية مع شركة مقرها المملكة المتحدة لتأمين لقاح محتمل لفيروس كورونا إذا أثبتت التجارب نجاحها.

وقف التجارب السرسرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا

تأخير إنتاج لقاح لمكافحة كورونا

وفيما ينتظر العالم لقاحا لمواجهة فيروس كورونا، عُلقت التجارب السريرية على أحد اللقاحات التجريبية الأكثر تقدما الذي طورته مجموعة "أسترازينيكا" للصناعات الدوائية وجامعة أكسفورد.

وسبب تعليق التجارب أن مجموعة الأدوية الأنغلو-سويدية، الشريك الصناعي لجامعة أكسفورد البريطانية المرموقة، لاحظتا آثاراً جانبية خطيرة محتملة للقاح التجريبي لدى أحد المشاركين في التجارب.

وتمثل ذلك في ظهور مرض لا تفسير له لدى متطوع، وقالت الشركة إنها بدأت عملية تقييم عادية وأوقفت التطعيمات طواعية للسماح بإجراء تقييم للسلامة تجريه لجنة مستقلة".

كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية "سمية سواميناثان"

وذكر موقع ستاتنيوز المتخصص أن التجارب توقفت بعد "الاشتباه في وجود أثر جانبي خطير لدى أحد المشاركين في المملكة المتحدة".

وقال ديفيد لو الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد إنه تم بالفعل الإبلاغ عن "آثار جانبية أخرى، مثل الحمى والآلام لذلك يمكن أن يكون الأمر أكثر خطورة".

وقد يؤدي تعليق التجارب إلى تأخير أحد أكثر مشاريع اللقاح تقدما في الغرب، إلى جانب لقاحين تجريبيين أعدتهما شركتا مودرنا وفايزر الأمريكيتان وتعملان على تسجيل عشرات الآلاف من المتطوعين للتحقق من أن الجرعات آمنة وفاعلة.