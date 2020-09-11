المغرب يكشف عن خطط "الخلية الإرهابية" المفككة شمالي المملكة

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لعبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، خصصت لكشف تفاصيل تفكيك الخلية.

وأعلنت السلطات المغربية، أمس الخميس، تفكيك "خلية إرهابية"، تتكون من 5 أفراد، وتنشط في شمالي المملكة.

وأضاف الخيام أن "الأشخاص المتطرفين الذين أُُُلقي القبضُ عليهم، كانوا يستعدون لتقديم البيعة لما يسمى تنظيم الدولة (داعش)".

وأردف أن "الفكر الداعشي سيظل يشكل تحديا أمنيا لجميع الدول، وخاصة المغرب، الموجود في بوابة منطقة الساحل".

وأكدت الداخلية المغربية في بيان لها، أن الخلية "كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف عدة منشآت، وأهداف حساسة، باستخدام عبوات متفجرة، وأحزمة ناسفة، تروم زعزعة أمن المملكة واستقرارها، خدمة للأجندة التخريبية لما يسمى بتنظيم (داعش)".

وبحسب بيان الوزارة تم العثور خلال العملية، على "مجسم ورقي يرمز لشعار تنظيم (داعش)، وثلاث سترات مفخخة في طور التحضير، وأنابيب بلاستيكية تدخل في تحضير وإعداد الأحزمة المفخخة، وثلاثة كيلوغرامات من نترات الأمونيوم، ومواد كيميائية أخرى".

وذكر أنه "تم تنفيذ العمليات الأمنية لتفكيك الخلية، بشكل متزامن في مدن طنجة، وتيفلت، وتمارة، والصخيرات (شمال وبالقرب من العاصمة الرباط)، وأسفرت عن اعتقال 5 متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة".

وتعلن الرباط، من حين إلى آخر، تفكيك خلايا إرهابية، وتقول إن استراتيجية مكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية إرهابية منذ عام 2003، بمعدل خلية شهريا.