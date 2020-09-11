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سياسة

السيسي يعلق على اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل.. ماذا قال؟

السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء سابق بينهما في نيويورك
السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء سابق بينهما في نيويورك
11/9/2020

وقال السيسي على تويتر إن الاتفاق، الذي أعلن اليوم، سيساعد في "إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".

وأعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والعاهل البحريني حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الوكالة أن ترمب أجرى مكالمة هاتفية مع ابن عيسى بحضور نتنياهو، واتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وأعلن ترمب، توصل إسرائيل والبحرين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ"التاريخي"، وذلك بعد اتفاق مماثل أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

وقال ترمب، في تغريدة عبر تويتر، إن هذا "إنجاز تاريخي جديد.. دولة عربية ثانية تبرم سلاما مع إسرائيل في 30 يوما".

جاء ذلك في بيان مشترك بين الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل، نشره ترمب عبر توتير، إنه "تم الاتفاق على علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبو ظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبعد إعلان ترمب، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن والإمارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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