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الإعلام العبري يعزف عن المشاركة في حفل توقيع "التطبيع" في واشنطن.. ما السبب؟

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) توصلا للاتفاق بوساطة من ترمب
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) توصلا للاتفاق بوساطة من ترمب
11/9/2020

وذلك بسبب  إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السفر بطائرة خاصة.

ويستضيف البيت الأبيض بواشنطن، الثلاثاء المقبل، احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن "كبرى محطات التلفزة قررت عدم إيفاد مندوبيها إلى واشنطن بعد قرار نتنياهو السفر بطائرة خاصة وتشديد قيود مكافحة كورونا".

وعزا الموقع الإخباري أسباب ذلك إلى أن "نتنياهو عادة ما يجيب على أسئلة الصحفيين، خلال رحلتي الذهاب والعودة على متن الطائرة، لكنه قرر السفر إلى واشنطن هذه المرة بطائرة خاصة دون الصحفيين".

وتابع: "كما سيتم تشديد قيود فيروس كورونا على الوفد الصحفي الإسرائيلي المشارك، وفي حال ثبوت مخالطة أي من أعضاء الوفد بشخص من خارجه سيتم إخراجه فورا".

وأوضح أن معظم محطات التلفزة الإسرائيلية، ستعتمد في تغطية احتفال توقيع الاتفاق على شبكة مراسليها في واشنطن، دون إيفاد مندوبين من تل أبيب.

بدورها كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، تشديد قيود فيروس كورونا على الوفد الإسرائيلي المشارك في الاحتفال، إذ سيخضع جميعهم لفحوص كورونا في مطاري تل أبيب وواشنطن.

وأوضحت أنه "حال الوصول إلى واشنطن فإن جميع أعضاء الوفد الإسرائيلي، السياسي والإعلامي، سيقيمون في فندق واحد، ولن يسمح لهم بالخروج منه سوى لتغطية اللقاءات الرسمية، على أن يعودوا  إلى تل أبيب عقب انتهاء الحفل مباشرة".

ويشارك في حفل توقيع الاتفاق في واشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونتنياهو، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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